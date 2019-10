Fratta Polesine in finale su Rai3

FRATTA POLESINE (RO) - Il programma “Il Borgo dei Borghi – La grande sfida 2019” è una gara tra 60 borghi Italiani in onda dal 22 settembre 2019 al 20 ottobre 2019 ogni domenica dalle ore 21.30 circa alle ore 23.30 circa su Raitre. Quattro serate “eliminatorie” (il 22 e il 29 settembre 2019 e il 6 e il 13 ottobre 2019) e una serata “finale” (il 20 ottobre 2019).

A rappresentare il Veneto proprio Fratta Polesine che ha ricevuto i voti necessari per superare la concorrenza degli altri borghi veneti. Per la finale sarà fondamentale il voto della della giuria tecnica che sarà combinato al televoto dei telespettatori.

Alla diretta TV saranno presenti i ragazzi che hanno fatto da guida in occasione della realizzazione del filmato a Fratta: Linda Turolla e Nicolò Dall'Aglio, i quali avranno il compito di convincere i telespettatori a dare il voto a Fratta Polesine.

L'amministrazione ed i cittadini di Fratta sono molto soddisfatti per questo risultato e fiduciosi che la vetrina offerta da un programma TV che ha quasi 2 milioni di telespettatori, possa essere un validissimo contributo per aumentare le presenze turistiche.

I 60 borghi in gara – tre per ciascuna regione italiana - sono stati selezionati in collaborazione con il Club de “I borghi più belli d’Italia” costituito con il patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e dell’Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo). 40 borghi – due per regione - sono alla loro prima partecipazione alla gara. Gli altri 20 borghi, selezionati tra quelli che hanno partecipato alle edizioni degli anni precedenti del “Borgo dei borghi”, dalla prima edizione del 2014 all’edizione della primavera del 2018, sono stati scelti in base ai risultati ottenuti. Da tale selezione sono stati esclusi i borghi che hanno partecipato all’ultima edizione, svoltasi nell’autunno 2018. In particolare, per ciascuna regione è stato scelto il borgo che nelle precitate edizioni, ha ottenuto la migliore posizione nella classifica definitiva della relativa edizione, stilata in base al numero di voti che ciascuno dei 20 Borghi, partecipanti a quell’edizione, ha ottenuto; in questo ambito, nell’ipotesi in cui due o più borghi abbiano raggiunto la medesima posizione nella propria classifica, è stato selezionato il borgo che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto al borgo/borghi occupante/i la stessa posizione nelle relative classifiche di edizione.

Appuntamento domenica 20 ottobre alle 21 e 30 su Rai3.