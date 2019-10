Il premio onora l’Oncologia dell’Ulss 5 Polesana

ROVIGO - L’associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) comprende tutti gli oncologi italiani e si interessa dei vari aspetti dell'oncologia a 360 gradi. In particolare è impegnata a fianco del paziente per rendere più perseguibili l'obiettivo della miglior cura.

In occasione del XXI Congresso Nazionale Aiom, nel corso della Sessione Speciale “Aderenza alla terapia: progetto Europeo 2019 – 2020”, che si svolgerà sabato 26 ottobre, sarà consegnato il Premio Aiom 2019 Carcinoma mammario alla dottoressa Milena Gusella per il lavoro presentato come primo autore dal titolo “Non-adherence to tamoxifen adjuvant therapy through plasma level assessment among early breast cancer patients in Northern Italy”.

Il progetto è rivolto alle donne operate di tumore al seno, che assumono terapia ormonale allo scopo di evitare la ripresa della malattia e favorire la guarigione completa.

Lo studio è stato ideato dall’UOC di Oncologia dell’Ospedale di Rovigo diretta dalla dottoressa Cristina Oliani ed ha avuto l’adesione di 22 altri centri oncologici, soprattutto della regione veneto. Iniziato nel 2009, ha arruolato più di 1000 pazienti, che continuano ad essere seguite per il loro stato di salute. Lo scopo è individuare le pazienti che, per motivi dipendenti dal metabolismo, non sono in grado di attivare il farmaco a loro somministrato e potrebbero quindi non ottenere il massimo beneficio dal trattamento. La personalizzazione ed ottimizzazione delle cura è il traguardo da raggiungere.

Il lavoro premiato all’Aiom contiene una parte dei risultati dello studio, e descrive quanto le donne del nord Italia rispettino la prescrizione della terapia. Assumere regolarmente il farmaco è infatti fondamentale per ottenere un buon esito. Misurando in maniera oggettiva la si è rilevato che le nostre pazienti sono complessivamente

Lo studio è stato finanziato inizialmente dalla Regione Veneto tramite un Bando per la ricerca sanitaria finalizzata, e successivamente è stato supportato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Rovigo.

Il premio onora senz’altro l’Oncologia dell’Ulss 5 Polesana e la LILT per l’unione delle forze nel supportare la ricerca a favore dei pazienti.