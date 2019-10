Gestione teatri. Zuin: "Attenzione a non sbagliare mosse. Ognuno col proprio ruolo"

MESTRE VENEZIA - Massimo Zuin, presidente di Arteven, il circuito distributivo veneto di spettacoli teatrali più efficiente d’Italia partecipato dalla Regione Veneto e da oltre 80 comuni, conferma che il settore teatro sta registrando una tendenza molto positiva in tutta la regione. Abbonamenti e spettatori in aumento, tutto il trend sottolinea come “di teatro ci sia gran bisogno”. Una precisazione è però dovuta: tutto funziona se ognuno rispetta il reciproco ruolo.

"Le parole del presidente del Teatro Stabile (Giampiero Beltotto, ndr LEGGI QUI ARTICOLO) circa la necessità di allargare la base associativa ad altre città del Veneto, rischia di creare un danno al sistema teatrale regionale - commenta Massimo Zuin -. La normativa e gli statuti dello Stabile e di Arteven chiariscono i ruoli e le funzioni dei due organismi: lo Stabile “progetta e produce spettacoli e iniziative teatrali con particolare riferimento al Veneto”, Arteven si occupa di “programmazione dei teatri regionali, attraverso il coordinamento della distribuzione dei prodotti culturali ed artistici nel territorio regionale del Veneto”".



"Questa normativa non nasce a caso, - sottolinea Zuin - ma arriva da lontano e dai vari fallimenti di enti che si occupavano di ambedue le funzioni, come il Trt Toscana: fallito; Veneto Teatro: fallito; Circuito Piemontese e Teatro Stabile: fallito, arrivando fino all’Emilia Romagna che ha diviso tre anni fa i ruoli di Ente regionale teatrale". "Se lo Stabile produce spettacoli che faticano ad andare oltre i teatri che gestisce, - osserva Zuin - è evidente che l’unica alternativa è la richiesta di avere altri spazi, tra l’altro, dove il lavoro di promozione è già stato effettuato da Arteven. Al teatro Verdi di Padova gli spettacoli di maggior successo sono stati quelli di Teresa Mannino e di Geppi Cucciari che non sono propriamente produzioni venete e che il nostro circuito distribuisce in molti teatri del territorio, riservando ai teatri storici più importanti spettacoli di serie A. Si pone anche la questione se la Regione possa continuare a sostenere sul lungo periodo la campagna acquisti dello Stabile, come è avvenuto con Treviso, aumentando lo stanziamento annuale".

"Ho grande rispetto e comprensione – prosegue Zuin - per tutti gli amministratori locali che fanno i salti mortali per far quadrare i conti e aprire i propri teatri, compreso il sindaco di Adria che viene attaccato solo perché ha deciso che le proposte inviategli dalla Stabile non sono adatte al suo territorio. Arteven continuerà, come ha fatto nei suoi primi 40 anni di vita, a lavorare a fianco delle istituzioni per creare tutte le opportunità affinché sempre più veneti possano andare a teatro e sempre più scuole siano coinvolte nei progetti di prosa".

Zuin ribadisce dunque: "Dialogo sì con tutti, compreso lo Stabile, come avevamo iniziato ad incontrare presso gli uffici della Regione, purché vi siano rispetto dei ruoli e pari dignità. Se il Teatro Stabile cerca la collaborazione come dichiarato dal suo presidente deve dimostrarlo con i fatti, dando seguito ad un accordo possibile nel rispetto dei ruoli".

Conclude Zuin, "la forza di Arteven è quella di tenere assieme grandi e piccole realtà venete: un sistema articolato che può rischiare di chiudere qualora la Regione non salvaguardi il patrimonio di competenze e professionalità che hanno reso il nostro circuito di distribuzione spettacoli il primo in Italia per numeri e per efficienza".