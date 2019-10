Tiziana Virgili risponde a Baruffaldi in merito all'autonomia

ROVIGO - Dopo l'opinione espressa dal consigliere di minoranza di Adria, Paolo Baruffaldi, sulla questione dei due anni trascorsi dal referendum consuntivo per l'autonomia veneta ( LEGGI ARTICOLO ), è l'ex presdiente della provincia Tiziana Virgili che commenta la posizione dell'esponente della Lega.Specificando: "Tra questi di sicuro Simonetta Rubinato, già parlamentare, da sempre sostenitrice dell'autonomia differenziata, come prevista dalla costituzione e fondatrice dell'associazione "Veneto Vivo". "Le sue convinzioni e il lungo percorso a sostegno dell'autonomia sono ben evidenziate nel libro "La spallata", che consiglio di leggere al consigliere".Proseguendo: "Per ciò che attiene "", citati quasi con superiorità, è bene ricordare che questi operano da tempo in Veneto e molti sono costole della Lega".Concludendo: "È facile e conveniente, imputare ad altri il mancato raggiungimento di un risultato, ed è altrettanto difficile fare autocritica; ma con quanta e quale determinazione è stato perseguito un obiettivo tanto importante? O, forse, non conviene ridare entusiasmo e una governace rinnovata alla nostra Regione.".