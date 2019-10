La bellezza può trainare la città. "Servono i bandi di progettazione"

ROVIGO - "La bellezza traina una città". Il messaggio convinto dell'Ordine degli Architetti è rivolto al sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, e alla sua amministrazione. "La bellezza dei luoghi incrementa l'economia - specifica l'architetto rodigino Simone Costanzo - si pensi a Rovereto, 30mila abitanti, 6 musei, 150 ristoranti". E' proprio per questa capacità di potenziare il territorio partendo dall'estetica e dalla sua cura che l'Ordine degli architetti polesano ha invitato il presidente della Fondazione Architetti dell'Alto Adige, Carlo Calderan. Sarà proprio una tavola rotonda tra figure di riferimento degli ordini della progettazione quella del 5 novembre a palazzo Roncale alle 15.30 sul tema "Architettura, città e territorio: qualità e processo", ovviamente Gaffeo sarà seduto al tavolo del dibattito, accanto al presidente nazionale degli architetti, Giuseppe Capocchin, a quello di Rovigo, Tonino Portesan, e al presidente degli ingegneri locale Paolo Gasparetto e a Paolo Ghiotti, presidente di Ance Veneto.





La conferenza si inserisce come spunto di riflessione e provocazione all'interno della mostra dei progetti degli architetti della provincia di Rovigo dal titolo Trenta / Cinquanta / Centocinquanta. 50 progetti esposti di 30 architetti del Polesine che si snoda in lunghezza per 150 chilometri. Sono progetti realizzati o ideati o vincitori di concorso nell'ambito delle nuove costruzioni, restauro, pianificazione, architettura di interni in tutta Italia. Un modo per confrontarsi col bello, per mostrare che la progettazione in città e in provincia non è silente. I lavori saranno esposti in sala Gran Guardia, che sarà "stravolta in bello" assicurano gli architetti, dal 29 ottobre, inaugurazione alle ore 18, al 6 novembre.



Eppure basterebbe poco, "sarebbe sufficiente indire bandi di progettazione ogni volta che una amministrazione intende riqualificazione un'area, un edificio, una pista ciclabile, una piazza, una scuola" dichiara Portesan. "Il bando di progettazione è sicuramente una scelta di garanzia anche per l'amministrazione dal momento che porta alla scelta migliore tra le proposte pervenute" spiega ancora Portesan. "Non deve essere visto come un costo - continua Costanzo - dal momento che la bellezza è traino anche dell'economia". "Impariamo dall'Alto Adige - incalza Barbara Pregnolato architetto di Porto Viro - che ci insegna che l'architettura è fondamentale per rappresentare una comunità e ovviamente per vivere il luogo".



E a proposito di archistar Portesan spiega: "Quando il tuo progetto diventa realtà è talmente grande la soddisfazione che si prova per aver creato un'armonia che davvero si accende una stella dentro di te e diventiamo tutti stelle".



A Rovigo c'è così tanto da fare, la progettazione della città è ferma da così tanti anni, 20-30, che la soluzione sembra solo una: si diano i temi e si facciamo lavorare gli architetti. La bellezza non deluderà.