13 medaglie conquistate nei due giorni di competizione

SUZZARA (MN) – Sabato 19 e domenica 20 ottobre si è svolto il Trofeo Lis Karate, competizione organizzata dalla Fijlkam del Coni.

All'importante evento agonistico hanno partecipato numerose società del Veneto e delle regioni limitrofe con più di 600 atleti iscritti di 85 società provenienti dalle 7 regioni limitrofe. A fare da madrina alla manifestazione la campionessa mondiale ed europea Sara Cardin.

Il sabato riservato ai più giovani con gare a percorsi, combattimento al palloncino e Kumite dimostrativo, mentre la domenica alle gare degli atleti agonisti, dalla categoria Esordienti fino a quella Master. Fantastica trasferta in terra Mantovana per gli atleti della società polesana.

Il sabato sono scesi sul tatami i giovanissimi di Arte del Movimento che, nonostante categorie con numerosi atleti iscritti, hanno sorpreso per il numero di medaglie conquistate. Domenica hanno gareggiato gli agonisti dalle categorie Esordienti 12-13 anni fino ai senior. Son 13 le medaglie conquistate nei due giorni di competizione, ecco i risultati:

Oro di Edoardo Scaranello nella prova tecnica;

Oro di Edoardo Scaranello nel percorso;

Oro di Aurora Tasso nel gioco tecnico palloncino;

Oro di Aurora Tasso nel combattimento;

Argento di Aurora Tasso nel percorso a tempo;

Argento di Linda Campion nel combattimento;

Argento di Linda Campion nel gioco tecnico palloncino;

Bronzo di Edoardo Scaranello nel gioco tecnico palloncino;

Bronzo di Valentina Pavanello nel gioco tecnico palloncino;

Bronzo di Lorenzo Segantin nel combattimento dimostrativo;

Bronzo di David Tobijasz nel kumite esordienti -47kg;

Bronzo di Anna Libanore nel kumite esordienti -47kg;

Bronzo di Gioia Ghirardello nel kumite cadetti -47kg;

quarto posto di Valentina Pavanello nella prova tecnica;

quinto posto di Lorenzo Segantin nella prova tecnica;

quinto posto di Anita Cuoghi nel gioco tecnico palloncino;

quinto posto di Aurora Tasso nella prova tecnica;

Buona la prova di Eleonora Zambon, Angelica Segantin e Michael Masiero.

Una grande soddisfazione per i tecnici Marco e Diego Bregantin, "il giusto premio per l'impegno e la costanza che i nostri atleti hanno profuso in ogni allenamento ".