Indennizzo possibile dai crac bancari grazie al Fir

ROVIGO -Saranno presenti i parlamentariFulvio Cavallari di Adusbef illustrerà l’operatività del fondo Fir e Franco Conte di Codacons prospetterà gli scenari per un risarcimento integrale del danno subito.Le situazioni di crisi di numerose banche italiane hanno coinvolto i risparmi di centinaia di migliaia di risparmiatori, per oltre i due terzi persone con più di 65 anni.sono fallite la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, oltre alla Carife che contava comunque una buona rappresentanza di sportelli anche fuori provincia estense., associazioni di tutela dei consumatori, assiste per la procedure diretta a recuperare il danno subito.In questo contesto l'iniziativa promossa sabato 26 ottobre nella sala assemblea dell'Ordine dei Farmacisti di Rovigo, può rappresentare un punto di svolta.Ci sono le condizioni con parlamentari autorevoli e con la presenza del Governo, didel danno subito.La novità dell'iniziativa sta nell'uscire dallo stretto ambito delle vicenda e sottolineare, come dice il titolo, che in gioco, oltre ai soldi, c'è il bene comune. Spesso il richiamo all'art.47 della Costituzione viene percepito come rivendicazione di alcuni sfortunati che hanno perso i risparmi, mentre è una mobilitazione a difesa di un valore che è basato sulla fiducia, sostegno di una comunità solidale.In questo apertura si colloca la collaborazione con Federfarma Veneto con la quale Codacons ha realizzato numerose iniziative a tutela della mission sempre più plurale della farmacia, frontiera del benessere sul territorio.in quanto attualmente le vittime non hanno di fatto alcun giudice al quale chiedere giustizia.afferma: "Promuovere l’educazione finanziaria vuol dire costruire forme di cittadinanza attiva e consapevole, vuol dire creare inclusione, vuol dire soprattutto porre le basi per dare a ogni cittadino, in qualunque fase della sua esistenza, la, sulla quale impegnare Anla nei prossimi anni".