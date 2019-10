Viadana presenta ricorso, la vittoria del Valorugby sub judice

REGGIO EMILIA - Il Giudice sportivo ha sospeso l’omologazione del match tra Valorugby e Viadana (34-17) in attesa della decisione sulla istanza ex art. 56 e 57 Regolamento di Giustizia, presentata dalla società Rugby Viadana 1970 all’arbitro al termine della gara, per una presunta errata segnatura del campo.

A memoria non ricordiamo nel massimo campionato italiano un caso simile, non resterà che attendere la decisione del Giudice, intanto in classifica le due squadre hanno al momento zero punti.

Squalificato per tre giornate Alessandro Giancarlini della Lazio. Nel match con il Mogliano aveva rimediato il cartellino rosso al 32’ del secondo tempo.

Rugby Peroni Top12

1. giornata - 19 ottobre 2019

Mogliano Rugby 1969 - S.S. Lazio 38-16 (5-0)

Fiamme Oro Rugby - Lafert San Donà 26-19 (5-1)

Kawasaki Robot Calvisano - HBS Colorno 43-10 (5-0)

Argos Petrarca Rugby - Toscana Aeroporti I Medicei 45 - 19 (5-0)

Valorugby Emilia - IM Exchange Viadana 1970 NON OMOLOGATA

Sitav Rugby Lyons - FemiCz Rugby Rovigo Delta 14-45 (0-5)

Classifica

Kawasaki Robot Calvisano 5

FemiCz Rovigo Delta 5

Argos Petrarca Rugby 5

Mogliano Rugby 1969 5

Fiamme Oro Rugby 5

Lafert San Donà 1

Valorugby Emilia 0

IM Exchange Viadana 1970 0

Lazio R. 1927 0

Toscana Aeroporti I Medicei 0

Sitav Rugby Lyons 0

HBS Colorno 0

Prossimo turno - Giornata 2

Sabato 26/10/19

I Medicei - Calvisano

Lazio - Petrarca Padova

Domenica 27/10/19 ore 15.00

HBS Colorno vs Mogliano Rugby 1969

FEMI-CZ Rugby Rovigo vs Fiamme oro

Lafert San Donà vs Valorugby Emilia

Im Exchange Viadana 1970 vs Sitav Rugby Lyons