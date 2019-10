Social network e censura sono i temi dei giornalisti per la città

ROVIGO - Per il quarto anno consecutivo la città di Rovigo ospita la manifestazione culturale “Giornalisti a Rovigo, testimoni del nostro tempo”. La rassegna porta nel capoluogo polesano alcuni tra i maggiori esperti nazionali sui temi dell’informazione. Un’occasione di approfondimento e confronto su attualità, società, storia e comunicazione che parte dall’esperienza lavorativa acquisita dai relatori e si trasmette al pubblico. In tal modo i giornalisti intendono aprire e condividere le loro conoscenze con il pubblico dei lettori, sfruttando le competenze di ospiti che hanno accolto l’invito a mettere a disposizione le loro riconosciute competenze nelle materie in discussione.

"Geopolitica e rappresentazione della realtà ai tempi dei social network" è il tema affrontanto il 25 ottobre in sala Gran Guardia, relatori Simone Casalini, caporedattore del Corriere del Trentino, e Roberto Reale, ex vicedirettore di Rainews e Rai3 Veneto, docente di Linguaggio radiotelevisivo all’Università di Padova e coordinatore del progetto Media e democrazia.

A moderare c'erano Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato dei giornalisti del Veneto, e Luca Gigli, presidente dell’Associazione polesana della stampa. E' stato fatto un punto molto preciso sulla percezione dei fenomeni culturali e geopolitici nella visione dei mezzi d’informazioni tradizionali e dei social media.



Il 26 ottobre, dalle 15.30 alle 19.30, l'argomento cambia: La censura ieri e oggi, in collaborazione con l’Associazione culturale Giacomo Matteotti. Mauro Canali, storico, scrittore e docente all'Università di Camerino, affronta la "Censura in tempo di guerra e di Fascismo". Vittorio Di Trapani, giornalista Rai, Rainews 24, dal 2012 segretario Usigrai: "La censura nel servizio pubblico e il riduzionismo". Maurizio Paglialunga, giornalista ex caporedattore al Gazzettino, componente del consiglio nazionale Ordine dei Giornalisti: "La censura occulta, minacce, intimidazioni e querele temerarie nel giornalismo d’inchiesta". Micaela Procaccia, presidente Anai ed ex Sovrintendente Archivio centrale dello Stato, consulente storico e incaricata dal Ministero in commissioni di studio internazionali: "La censura invisibile: dai verbali di Wannsee ai versamenti dopo la direttiva Renzi". Modereranno Maurizio Romanato, fiduciario Associazione polesana della stampa, e Luigi Contegiacomo, ex direttore dell’Archivio di Stato di Rovigo.

Alla presentazione dell'appuntamento tenutasi in Municipio a Rovigo nei giorni scorsi l'assessore Roberto Tovo aveva espresso soddisfazione nell'aver inserito un doppio evento di qualità nel calendario dell'Ottobre Rodigino. Gli incontri sono validi per la formazione dei giornalisti, aperti al pubblico, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti.



Patrocinata dal Comune di Rovigo, Assessorato alla cultura e dall’Amministrazione provinciale, Giornalisti a Rovigo è realizzata dall’Associazione polesana della stampa, Sindacato Giornalisti del Veneto e dall’Ordine dei giornalisti ed è inserita nel programma dell’Ottobre rodigino. Gode del supporto di Rovigobanca e Asm-Set. Quest’anno, inoltre, si è predisposto il secondo appuntamento in collaborazione con l’Associazione culturale Giacomo Matteotti, benemerita nel settore della cultura e della storia del Polesine, e con l’Anai.