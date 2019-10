I Bersaglieri domano le Fiamme rischiando grosso

ROVIGO - Nico D’Amico con l’azione finale, e Menniti-Ippolito dalla piazzola, i match winner di una partita da trincea, quella tra FemiCz Rovigo e Fiamme Oro (15-14). La difesa asfissiante ed avanzante dei poliziotti ha impedito ai rossoblù di marcare oltre la linea di meta, e questa la dice lunga sulla prestazione della squadra di Guidi. Il match lo ha risolto il “cecchino” Menniti-Ippolito, scuola Petrarca Padova. Freddo e puntuale come un orgoglio svizzero si è presentato dalla piazzola cinque volte, in tutte le occasioni non ha fallito.

Domenica 27 ottobre Battaglini con non più di 1200 spettatori sugli spalti, nonostante la bella giornata di sole. Prima del match è stato ricordato Luigi “Nani” Ferlin, sostenitore storico dei Bersaglieri, e dopo l’ingresso in campo delle due squadre, capitan Matteo Ferro a deposto un mazzo di fiori sul monumento di Maci Battaglini. Proprio quest’anno, sono stati celebrati i 100 anni dalla nascita del leggendario campione rodigino, con una mostra organizzata da Mondovale in Pescheria, e un concorso dedicato alla scuole.

Pronti via la FemiCz Rovigo mette il turbo, sembra la solita musica, ma dura poco. Al 7’ Forcucci rimedia il giallo per un placcaggio alto ai danni di Menniti-Ippolito, Mitrea assegna il penalty e lo stesso padovano, dopo essersi rialzato, stordito, e dopo un paio di minuti, porta avanti i rossoblù, 3-0. E’ un fuoco di paglia. I poliziotti imbragano i Bersaglieri, FemiCz fallosa, con un numero imprecisato di palloni persi, nemmeno le accelerate di Antl riescono a cambiare l’inerzia del match, anzi.

I cremisi primi pareggiano il conto al 13’ dalla piazzola con Di Marco, poi sfruttano l’uscita di Ferro per un cartellino giallo, e al 18’ mettono la freccia sempre con Di Marco, 3-6.

Fiamme Oro che sembrano dominare sotto il profilo fisico, prevalenza territoriale che si concretizza con una mischia sui cinque metri. FemiCz in 7 subisce il pack dei poliziotti, che schiacciano in meta con Cornelli, Di Marco, da posizione defilata, non trasforma, 3-11.

Sembra una giornata storta, anzi lo è. Ma la FemiCz con pazienza prova a risalire la china, si avvicina con due penalty alle Fiamme, Menniti-Ippolito non si fa pregare e porta i rossoblù negli spogliatoi sul 9-11 rimanendo attaccati al match.

Nella ripresa la FemiCz prova a cambiare marcia, ma non ci riesce. Al 59’ ancora l’indisciplina costa cara alle Fiamme Oro, Menniti-Ippolito dalla piazzola porta i Bersaglieri in vantaggio, 12-11. Si gioca poco, tra interruzioni e palle perse, le fasi statiche rallentato il ritmo. Al 63’ le Fiamme Oro di Guidi hanno la possibilità di compiere il controsorpasso, da 45 metri, in posizione centrale, Azzolini sbaglia il penalty, ma l’apputamento è solo rimandato. A 8 minuti dalla fine i poliziotti sfruttano i punti al piede e passano in vantaggio, Bersaglieri ancora troppo fallosi (12-14).

Ci pensano i poliziotti a regalare una ghiotta occasione ai Bersaglieri, entrata laterale punita da Mitrea con un calcio di punizione, Menniti-Ippolito da 40 metri non fallisce.

Il finale è tutto delle Fiamme Oro, azione interminabile con più di 15 fasi, stoica difesa dei Bersaglieri, Nico D’Amico imbraga l’avversario e Mitrea fischia il tenuto. Un minuto di ulteriore sofferenza che Casellato non vuole nemmeno vedere incamminandosi verso gli spogliatoi. La FemiCz vince con grande fatica, ma dando dimostrazione di avere gli attributi.

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” - domenica 27 ottobre 2019

Peroni TOP12, II GIORNATA

FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 15 - 14 (9-11)

Marcatori: p.t. 8’ c.p. Menniti-Ippolito (3-0), 13’ c.p. Di Marco (3-3), 18’ c.p. Di Marco (3-6), 24’ m. Cornelli non tr. (3-11), 29’ c.p. Menniti-Ippolito (6-11), 38’ c.p. Menniti-Ippolito (9-11); s.t. 58’ c.p. Menniti-Ippolito (12-11), 72’ c.p. Azzolini (12-14), 77’ c.p. Menniti-Ippolito (15-14).

FEMI-CZ Rovigo: Odiete, Cioffi, Moscardi (51’ Ambrosini), Antl, Lisciani, Menniti-Ippolito (9’ Ambrosini, 20’ Menniti-Ippolito), Piva (65’ Citton), Vian, Lubian (51’ Michelotto), Ruggeri, Canali (73’ Parolo), Ferro (cap.), D’Amico (53’ Pavesi, 79’ D’Amico), Momberg (53’ Cadorini), Rossi (53’ Pomaro). A disposizione: Mastandrea.

All. Casellato, Properzi

Fiamme Oro Rugby: Azzolini, Guardiano, Vaccari, Forcucci (63’ Malo), D’Onofrio G., Di Marco (63’ Quartaroli), Fusco (46’ Marinaro), Cornelli, Cristiano (cap.) (67’ De Marchi), Bianchi (34’ Chianucci, 65’ Chianucci), D’Onofrio U., Stoian, Nocera (58’ Di Stefano), Kudin (53’ Moriconi), Iovenitti (41’ Zago).

All. Guidi

Arb. Marius Mitrea (Treviso)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Massimo Brescacin(Treviso)

Cartellini: 7’ giallo a Forcucci (Fiamme Oro Rugby), 15’ Ferro (FEMI-CZ Rovigo),

Calciatori: (FEMI-CZ Rovigo) Menniti-Ippolito 5/5; (Fiamme Oro Rugby) Di Marco 2/3, Azzolini 1/2;

Note: pomeriggio soleggiato, circa 22°. Campo in ottime condizioni. Spettatori circa 1200.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 4; Fiamme Oro Rugby 1;

Peroni Player of the Match: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo)



Peroni TOP12 – II giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano 23-27 (1-5) – giocata ieri

Lazio Rugby 1927 v Argos Petrarca Padova 19-40 (0-5) – giocata ieri

HBS Colorno v Mogliano Rugby 21-31 (0-5)

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro 15-14 (4-1)

IM Exchange Viadana v Sitav Lyons 31-22 (5-0)

Lafert San Donà v Valorugby Emilia 20-19 (4-1)

Classifica: Argos Petrarca Padova, Kawasaki Robot Calvisano e Mogliano Rugby punti 10; Femi-CZ Rovigo 9; Fiamme Oro Rugby 6; Lafert San Donà e IM Exchange Viadana* 5; Toscana Aeroporti I Medicei e Valorugby Emilia* 1; Lazio Rugby 1927, Sitav Lyons e HBS Colorno 0.

*una partita in meno

Prossimo turno

Sabato 2 novembre

Calvisano - San Donà

Colorno - FemiCz Rovigo

Fiamme Oro - Lazio

Valorugby - I Medicei

domenica 3 novembre

Mogliano - Viadana

Petrarca Padova - Lyons