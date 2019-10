Incidenti automobilistici: solo nel 2018 a Rovigo sono stati 575

Sempre in aumento gli incidenti automobilistici in Italia, che sfortunatamente vedono coinvolti molti giovani neopatentati e anziani. La maggior parte delle volte avvengono proprio in autostrada, dove un minimo errore ad alta velocità arriva a costare la vita a sempre più persone. Situazione preoccupante anche nella provincia di Rovigo, dove si verificano sempre più incidenti stradali ormai da diversi anni.

Sempre in aumento gli incidenti automobilistici in Italia, che sfortunatamente vedono coinvolti molti giovani neopatentati e anziani. La maggior parte delle volte avvengono proprio in autostrada, dove un minimo errore ad alta velocità arriva a costare la vita a sempre più persone. Situazione preoccupante anche nella provincia di Rovigo, dove si verificano sempre più incidenti stradali ormai da diversi anni.

Una lunga scia di incidenti quella registrata in Veneto nel 2018 e in particolare a Rovigo , dove il bilancio di feriti e morti legati a incidenti d'auto è decisamente critico: stiamo parlando infatti di 20 morti e 832 feriti solo nello scorso anno. Stando a quanto affermato dai dati della regione, i giorni in cui si verificano il maggior numero di incidenti stradali sono il venerdì e il sabato, che vedono come protagonisti soprattutto tantissimi giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, gli incidenti si verificano nella maggior parte dei casi nelle giornate serene, comprendendo più di 11.000 scontri ad alta velocità tra veicoli, mentre nelle giornate di maltempo il bilancio si aggira intorno ai 1258 incidenti. Si tratta in ogni caso di numeri in linea con la realtà nazionale, dato che in tutta Italia il numero di incidenti è aumentato lo scorso anno sebbene vi sia stato un numero inferiore di vittime. Le cause? Come sempre, la maggior parte delle volte si parla di distrazioni e mancato rispetto dei limiti di velocità.

Incidenti, come mettersi al sicuro

Come già accennato, le principali cause di incidenti stradali sono le distrazioni alla guida, l'infrazione dei limiti di velocità, e il mancato rispetto del codice stradale. A volte, però, è bene pensare che si può risultare danneggiati tanto dalla propria quanto dall’altrui distrazione, e proprio per questo la prima cosa da fare per tutelare se stessi il proprio veicolo è dotarsi di un’assicurazione Auto che, come Hi Drive di Helvetia ad esempio , possa essere flessibile e allo stesso tempo farci sentire al sicuro. Molti guidatori, infatti, nonostante i numerosi divieti e le sanzioni imposte continuano imperterriti a usare il telefonino durante la guida, a circolare a velocità troppo elevate su strade non adatte, o semplicemente ad ignorare le regolamentazioni imposte su precedenze e incroci, dando vita a molteplici incidenti, a volte mortali.

Al fine di prevenire questi tragici incidenti, si consiglia quindi sempre di adottare la massima concentrazione e prudenza durante la guida, osservando e rispettando il codice stradale, il cui scopo è proprio quello di evitare il verificarsi di tali episodi. Spesso poi non si pensa a quanto l’uso di alcolici possa essere dannoso per la guida. Il loro effetto inibitorio, però, va a rallentare in maniera molto importante i nostri riflessi, aumentando di conseguenza anche il tempo di reazione agli eventi che come sappiamo durante la guida è fondamentale per poter essere in grado di evitare uno scontro disastroso e salvarsi la vita.