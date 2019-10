Terzo risultato utile consecutivo per il Pettorazza Grimani

PETTORAZZA GRIMANI (Rovigo) - La formazione biancorossa pareggia domenica scorsa 2 - 2 in casa del Borgo Veneto e continua la sua striscia positiva in questo campionato di prima categoria. I gol arrivano dal giovane Munaro e dall'esperto Bellin, che ancora una volta sono determinanti in questa stagione."Sono contento per la prestazione dei ragazzi, perchè fino alla fine hanno dato il massimo per arrivare alla vittoria, ma il pareggio comunque ci soddisfa". Così il direttore sportivo Mirco Genovese, che commenta poi: "Sono del parere che stiamo procedendo per la strada giusta, ma le insidie sono ancora tante e non dobbiamo perdere la concentrazione".Concludendo: "I ragazzi stanno bene e non vogliono mollare, sappiamo che la salvezza è possibile e tutti ci crediamo".