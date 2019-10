Borghi d'Italia ha premiato Badia [VIDEO]

BADIA POLESINE (RO) - Il 25 ottobre scorso si è svolta a Roma a Palazzo Firenze, sede centrale della Società Dante Alighieri, la cerimonia di consegna gli attestati ai 34 Sindaci dei Comuni italiani protagonisti della stagione televisiva 2018-2019 del programma di Tv2000 'Borghi d'Italia', curato da Mario Placidini.

La consegna degli attestati è avvenuta alla presenza del sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella, del direttore di Tv2000 Vincenzo Morgante, dell'amministratore delegato Massimo Porfiri, del direttore dell'Ufficio Comunicazioni sociali della Cei Vincenzo Corrado, del presidente Anci Lazio Riccardo Varone e del presidente Parchi Letterari Italiani, Stanislao de Marsanich.



$gallery%

“II programma 'Borghi d'Italia' giunto alla sua XI stagione, da sempre promuove e valorizza il territorio italiano, ha dichiarato il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante, che ha anche voluto sottolineare come per l’emittente non considera i telespettatori come numeri ma persone che ci aprono le case come fossimo di famiglia e questo ci responsabilizza”. In effetti 'Borghi d'Italia', curato da un impeccabile Mario Placidini, svolge il ruolo di vero servizio pubblico attraverso la valorizzazione delle eccellenze della nostra bella Italia nella quale, i borghi e i piccoli Comuni sono dei veri e propri scrigni d'arte,musica, tradizioni e cultura anche se spesso trascurati.

Fra i 34 premiati il Comune di Badia Polesine. Il sindaco Giovanni Rossi mostra soddisfatto l’attestato che farà incorniciare per tenerlo in bella vista nel suo ufficio. Ovviamente orgoglioso per la promozione d’immagine che la trasmissione veicola in tutt’Italia, ci ha omaggiati in anteprima esclusiva del video della premiazione, alla quale ha partecipato anche il parroco don Alex Miglioli.

La nuova stagione del programma inizierà il prossimo 9 novembre, alle ore 14,25 con una puntata dedicata al Comune di Saluzzo (Cuneo).

Ugo Mariano Brasioli