Il Pianeta ovale sarà incollato alla tv

Si parte alle 10 di venerdì 1 novembre con la finale valida per il terzo posto alla Rugby World Cup 2019. I campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda sfideranno in Giappone il Galles, campione uscente al Sei Nazioni scorso ed eliminato dal Sudafrica in una semifinale tiratissima. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport a partire dalle 9.50. In serata, alle 20.35, le Zebre saranno ospiti dell’Ulster nella quinta giornata di Guinness Pro 14, partita che sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Sabato sarà una giornata ricca di avvenimenti. Alle 10, in diretta su Rai 2 con collegamento a partire dalle 9.50, Inghilterra e Sudafrica si contenderanno la nona edizione della Rugby World Cup.

Alle 14.30, con l’anticipo tra Colorno e FemiCz Rovigo, partirà la terza giornata di Peroni TOP12 con tutte le partite che saranno trasmesse in diretta sull’account Facebook della FIR. Alle 15 in calendario altre quattro partite del massimo campionato rugbistico italiano con il derby romano tra Fiamme Oro e Lazio, Calvisano che ospiterà San Donà, il Petrarca che affronterà la neo promossa Lyons e il Valorugby che andrà a caccia della prima vittoria contro i Medicei.

Alle 18.15 il Benetton Rugby proverà a centrare il bis contro l’Edinburgh nella quinta giornata di Guinness Pro14 in diretta su DAZN. Chiuderà il weekend il posticipo della terza giornata di Peroni TOP12 con il Mogliano che ospiterà il Viadana alle alle 15 di domenica 3 novembre, partita che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della FIR.

Questo il palinsesto completo:

Rugby World Cup – Finale Terzo Posto – 01.11.19 – ore 10 – diretta Rai Sport

Nuova Zelanda v Galles

Guinness Pro 14 – V giornata – 01.11.19 – ore 20.35 – diretta DAZN

Ulster v Zebre Rugby Club

Rugby World Cup – Finale primo posto – 02.11.19 – ore 10 – diretta Rai 2

Inghilterra v Sudafrica

Peroni TOP12 – III giornata – 02.11.19 – ore 14.30 – diretta Facebook FIR

HBS Colorno v FEMI-CZ Rovigo

Peroni TOP12 – III giornata – 02.11.19 – ore 15 – diretta Facebook FIR

Kawasaki Robot Calvisano v Lafert San Donà

Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Argos Petrarca Rugby v Sitav Rugby Lyons

Valorugby Emilia v Toscana Aeroporti I Medicei

Guinness Pro 14 – V giornata – 02.11.19 – ore 18.15 – diretta DAZN

Benetton Rugby v Edinburgh

Peroni TOP12 – III giornata – 03.11.19 – ore 15 – diretta Facebook FIR

Mogliano Rugby 1969 v IM Exchange Viadana