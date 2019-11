Esame di maturità in vista del big match

ROVIGO - Coach Casellato mischia ancora le carte per la terza partita di campionato. Si rivede all’ala il poliziotto Guido Barion, Ambrosini primo centro, a Citton le chiavi della mischia, Ferro numero otto e in seconda ritorna Nibert con in prima linea Pavesi, Cadorini e Pomaro.

Contro il Colorno la FemiCz Rovigo non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’avversario, un match quello di sabato 2 novembre fondamentale per arrivare all’appuntamento con il Calvisano, della settimana prossima, con la giusta confidenza.

Ancora zero minuti per Mienie che sta completando la preparazione, intanto in viale Alfieri è arrivato Giant, i due sudafricani potrebbero essere impiegati proprio contro i campioni d'italia.

Ma intanto c’è un match da vincere per mantenere l’imbattibilità in campionato “Sarà sicuramente una partita difficile per noi. Incontriamo una squadra con zero punti - spiega Casellato - e quindi sarà ancora più motivata davanti al suo pubblico. Per il gruppo sarà l’ennesimo esame di maturità, quindi andiamo a Colorno consapevoli del fatto che sarà difficile ma ci dobbiamo concentrare solamente sulla partita. Per quanto riguarda la formazione abbiamo deciso di fare dei cambiamenti dal punto di vista tecnico-tattico.”

C’è un precedente: le due squadre si erano affrontate nel match di Coppa Italia che ha aperto la stagione, i Bersaglieri hanno dominato conquistano la semifinale.

“Nelle prime due giornate c’è mancata un pochino di concentrazione . commenta il mediano di mischia rodigino del Colorno, Giovanni Lucchin - abbiamo commesso troppi falli e giocato a larghi tratti con un uomo in meno. Contro Rovigo dovremo essere bravi a limitare il loro gioco rapido ed elegante per imporre il nostro ritmo alla partita. Per me rappresenta un’emozione unica contro la squadra che ho sempre tifato. Ce la metteremo tutta per portare a casa punti pesanti”.

Ad arbitrare il match al HBS Stadium “Gino Maini” sarà il signor Federico Vedovelli (Sondrio) coadiuvato dai giuridici di linea Elia Rizzo (Ferrara) e Matteo Locatelli (Bergamo). Il quarto uomo sarà il signor Francesco Pulpo di Brescia. Calcio d’inizio fissato alle 14 e 30.

Colorno: Bronzini; Terzi, Afamasaga, Silva, Pasini; Mantelli, Lucchin; Halvorsen, Delnevo, Tuilagi; Cicchinelli, Sarto (Cap); Alvarado, Baruffaldi, Datola

A disposizione: Singh, Goegan, Aloé, Minari, Ciotoli, Modoni, Borsi, Magri

All. Prestera

FemiCz Rovigo: Odiete, Barion, Antl, Ambrosini, Cioffi, Menniti-Ippolito, Citton, Ferro (cap.), Liut, Vian, Nibert, Canali, Pavesi, Cadorini, Pomaro.

A disposizione: Rossi, Momberg, D’Amico, Mantovani, Michelotto, Visentin, Modena, Mastandrea.

All. Casellato-Properzi

Arb.: Vedovelli

Questo il programma arbitrale completo per la terza giornata di campionato:

Peroni TOP12 – III giornata – 2.11.19 – ore 14.30

HBS Rugby Colorno v FEMI-CZ Rovigo

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Elia Rizzo (Ferrara), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia)

2.11.19 – ore 15

Kawasaki Robot Calvisano v Lafert San Donà

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Matteo Franco (Pordenone), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)



Argos Petrarca Rugby v Sitav Rugby Lyons

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso)

Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Edoardo Meo (Roma)

Quarto Uomo: Giulio Cerolini (Roma)

Valorugby Emilia v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Andrea Spadoni (Padova)

AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Riccardo Bonato (Padova)

Quarto Uomo: Alfonso Poggipolini (Bologna)

3.11.19 – ore 15

Mogliano Rugby 1969 v IM Exchange Viadana

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Classifica aggiornata: Argos Petrarca Padova, Kawasaki Robot Calvisano e Mogliano Rugby punti 10; Femi-CZ Rovigo 9; Valorugby Emilia e Fiamme Oro Rugby 6; Lafert San Donà e IM Exchange Viadana 5; Toscana Aeroporti I Medicei 1; Lazio Rugby 1927, Sitav Lyons e HBS Colorno 0.