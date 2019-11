Coach Mattia Dolcetto ha annunciato il Xv azzurro

BADIA POLESINE (ROVIGO) – Mattia Dolcetto, responsabile tecnico della Selezione Italiana Under 18, ha ufficializzato la formazione che sabato 2 novembre alle 15.30 affronterà la selezione Ireland U18 Clubs (squadra formata dai migliori atleti provenienti dai club irlandesi) a Badia presso l’impianto messo a disposizione dal Rugby Badia (Via Martiri di Villamarzana a Badia Polesine in provincia di Rovigo.

Dopo il tour giocato in Irlanda nello scorso agosto contro le Accademie di Leinster ed Ulster – concluso con una vittoria (Leinster 28-23) e una sconfitta (Ulster 18-12) – prosegue il percorso di sviluppo per gli Azzurrini che nella giornata di domani affronteranno nuovamente avversari irlandesi.

“Siamo felici di questa nuova opportunità di confronto per la nostra squadra. Abbiamo un gruppo valido di giocatori con alcuni nuovi innesti che potranno mettersi in mostra dopo il tour estivo in Irlanda con un altro match di alto livello. Avremo tutti – giocatori e staff – nuove indicazioni sulle potenzialità di questa squadra. Ringraziamo il Rugby Badia per l’ospitalità e speriamo di ricambiare il pubblico con una bella prestazione. Non sarà una gara facile, ma vogliamo confermare il lavoro che da anni svolgiamo a livello giovanile” ha dichiarato Dolcetto.

Dopo i successi degli anni precedenti con Italia vs Francia del 6 Nazioni Femminile e u18 e Italia vs Francia u18, Badia si appresta a vivere un’altra giornata di emozioni azzurre.

Il calcio di inizio è programmato alle ore 15.30, con costo del biglietto di ingresso a 10 euro e gratuito per i minori di 18 anni.

A dirigere il match la terna rodigina composta da Federico Boraso, Marco Panin e Lorenzo Sacchetto.

Lo staff italiano è già approdato a Badia Polesine per gli ultimi allenamenti prima del match ed è ospite dell’Hotel Unaway di Occhiobello. Tra gli eventi collaterali, da segnalare che tra primo e secondo tempo è prevista una partita dimostrative del minirugby del Rugby Badia Junior.

Come da tradizione il man of the match sarà premiato da Borsari al termine della partita.

Questo il XV che scenderà in campo:

15 Lorenzo Pani (Cavalieri Union R.Prato Sesto – Cdfp Prato)

14 Alessio Crea (Fiamme Oro Rugby – Cdfp Roma)

13 Tommaso Menoncello (Benetton Rugby Treviso – Cdfp Treviso)

12 Filippo Maria Gigli (Fiamme Oro Rugby – Cdfp Roma)

11 Deneke Pesci (Toscana Aeroporti I Medicei – Cdfp Prato)

10 Nicolò Teneggi (Valorugby Emilia – Cdfp Milano)

9 Alessandro Garbisi (Mogliano Rugby 1969 – Cdfp Treviso) – Capitano

8 Pietro Mazzei (Elba Rugby – Cdfp Prato)

7 Mihai Popescu (Rugby Reno Bologna – Cdfp Prato)

6 Davide Sottana (Montebelluna Rugby 1977 – Cdfp Treviso)

5 Giulio Marini (Mogliano Rugby 1969)

4 Riccardo Andreoli (Rugby Viadana 1970 – Cdfp Milano)

3 Riccardo Genovese (Kawasaki Robot Calvisano – Cdfp Milano)

2 Lapo Frangini (Toscana Aeroporti I Medicei – Cdfp Prato)

1 Lorenzo Napoleone (Avezzano Rugby – Cdfp Roma)

A Disposizione:

16 Tommaso Sramoncin (Argos Rugby Petrarca – Cdfp Treviso)

17 Mattia Mazzanti (Rugby Pieve 1971 – Cdfp Prato)

18 Pietromarco Triunfo (Verona Rugby)

19 Betin Sharku (Benetton Rugby Treviso – Cdfp Treviso)

20 Andrei Bogdan Andreica (Colleferro Rugby 1965 – Cdfp Roma)

21 Gianluca Tomaselli (Livorno Rugby – Cdfp Prato)

22 Filippo Lazzarin (Argos Rugby Petrarca – Cdfp Treviso)

23 Pietro Rodina (Biella Rugby Club – Cdfp Milano)



Ireland

Allesandro Heaney

Barry Gray

Jack Tucker

Paul Deeney

Edwin Edogbo

Kacper Palamurczuck

Jack Milton

Lorcan McLoughlin

Ethan Coughlan (capt)

Fionn O’Hara

Jack Hanlon

David Dooley

Conor Gibney

Ihechi Oji

Chay Mullins



A disp.

Kolo Kiripati

Ben Popplewell

George Hadden

Ruairi Clarke

Jack O’Sullivan

Rory Morgan

Theo Smerdon

John Devine

Andrew Osborne



Head Coach - Fiach O’Loughlin

Coach - Jonny Graham

Manager - Anthony McKibbin