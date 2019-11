Strage Coimpo, dopo le condanne, risarcimenti anche alla Cgil Rovigo

ROVIGO -"La recente sentenza relativa alla strage della Coimpo ( LEGGI ARTICOLO ), avvenuta il 22 settembre del 2014, in cui persero la vita 4 lavoratori, che ha portato alla condanna in primo grado di sei degli otto imputati per omicidio colposo plurimo e per le contravvenzioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro (oltre che per le emissioni, gli odori emessi dall’azienda durante l’attività), ha condotto altresì al riconoscimento di condanne economiche a favore dei soggetti che si sono costituiti parte civile - ha ribadito Colombo -La Cgil di Rovigo, che si è costituita parte civile al processo attraverso lo studio legale dell'avvocato Moro di Padova, ha visto il riconoscimento della proprianonché il ruolo che da sempre il sindacato riveste nell’ambito della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori".