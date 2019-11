Leggende e fantasmi, spettacolo al teatro parrocchiale

CANARO (RO) - Un festival del mistero, promosso dalla Regione Veneto e organizzato dalle Proloco aderenti all’Unpli. Sabato 9 novembre alle 21 al teatro parrocchiale, si terrà lo spettacolo Disime la vostra di Anita Gallimberti, un film presentato alla 76esima mostra del cinema di Venezia, nello spazio della Regione Veneto.

La proiezione, per la quale sono stati utilizzati i costumi del palio di Canaro, fa parte degli oltre duecento eventi che si svolgeranno fino a dicembre nelle città d’arte, in laguna, nei borghi di tutto il Veneto: spettacoli teatrali, visite guidate, rievocazioni in costume e cene a tema, mostre di fotografie o di disegno, presentazioni di libri, passeggiate in mezzo alla natura, concerti, ricostruzioni storiche e giochi per i più piccoli. Il festival del mistero punta alla riscoperta delle tradizioni venete, credenze, figure fantastiche, streghe, demoni, folletti.ù

Il costo di ingresso a teatro è di 5 euro, al termine della proiezione vi sarà una degustazione di prodotti locali. Per info: 3484766468.