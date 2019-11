Adria ha il suo prodotto turistico esperenziale

ADRIA (Rovigo) - Si è svolto venerdì 1 novembre alle cantine Bortomiol di Valdobbiadene (Tv), l’evento di chiusura del progetto UN.ES.CO. “Un'esperienza condivisa per valorizzare il patrimonio culturale veneto”, che ha registrato la città di Adria tra le protagoniste.Nel progetto, grazie alla collaborazione con Fiavet Veneto servizi di Padova, è stato coinvolta la città etrusca, attraverso la costruzione di un prodotto turistico esperienziale che ha preso il nome di “Adria porta del Delta del Po: esperienze di gusto e cultura”.“La creazione di un prodotto turistico - spiega l’assessore al turismo Andrea Micheletti – rientra tra gli obiettivi individuati con i rappresentanti degli stakeholder nell’ultima riunione del tavolo del turismo e si inserisce nel lavoro più ampio che stiamo facendo con l’organizzazione di gestione della destinazione (Ogd) Po e suo Delta per sviluppare il nostro territorio come destinazione turistica”.Concludendo infine: “Abbiamo creato anche un video emozionale che ha riscosso grande successo tra il pubblico presente a Valdobbiadene e che sarà usato per promuovere all’esterno la nostra bellissima città”.