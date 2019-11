Terza vittoria consecutiva per la squadra di Costanzo

Mogliano Veneto (Treviso) – Va al Mogliano il posticipo della terza giornata del Peroni TOP12. La squadra di Costanzo batte 16-5 l’IM Exchange Viadana 1970 salendo al terzo posto in classifica a quota 14, un punto dietro il duo Petrarca-Calvisano.

Partita che subito si mette nella direzione dei padroni di casa con il calcio piazzato di Ormson al 5’ e la meta di Guarducci al 13’ trasformata dal mediano di apertura di Mogliano. La pioggia battente limita in parte il gioco e i padroni di casa nella prima frazione di gioco non sfruttano la superiorità numerica dopo il giallo di Pavan al 21’ con il primo tempo che va in archivio sul 10-0.

Nella ripresa la meta di Ciofani al 50’ riapre la partita, ma al 61’ la squadra di Jimenez resta nuovamente in inferiorità numerica per il giallo rimediato da Ceballos che in questa occasione viene sfruttato da Mogliano che con due calci piazzati di Ormson chiude il match sul 16-5.

Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia” - domenica 3 novembre 2019

Peroni TOP12, III giornata

Mogliano Rugby 1969 v IM Exchange Viadana 1970 16 – 5 (10-0)

Marcatori: pt. 5' cp. Ormson (3-0); 13' m. Guarducci tr. Ormson (10-0); st. 50' m. Ciofani (10-5); 62' cp. Ormson (13-5); 66' cp. Ormson (16-5);

Mogliano Rugby 1969: Da Re; Dal Zilio, Scagnolari (59' Pavan), Cerioni (68' Zanatta), Guarducci; Ormson, Crosato (72' Fabi); Tuilagi, Corazzi (Cap.), Finotto (68' Zago); Delorenzi (52' Baldino), Caila; Michelini (41' Ceccato), Ferraro (72' Cincotto), Buonfiglio (72' Michielotto)

all.: Costanzo

IM EXCHANGE VIADANA 1970: Apperley (Cap.); Spinelli, Zaridze, G. Pavan, Ciofani; Ceballos, Gregorio; Casado Sandri, Ghigo (63' Andrea Denti), Ferrarini; Devodier (69' Mannucci), Bonfiglio; Brandolini (63' Mazibuko), Garziera, Denti Antonio (60' Ribaldi)

all: Jimenez

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Cartellini: al 21' giallo Pavan (IM Exchange Viadana 1970); al 61' giallo Ceballos (IM Exchange Viadana 1970)

Calciatori: Ormson (Mogliano Rugby 1969) 4/4; Ceballos (Im Exchange Viadana 1970) 0/2

Note: Pomeriggio piovoso, terreno di gioco molto appesantito dalle abbondanti piogge, circa 400 spettatori presenti.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 4; Im Exchange Viedana 1970 0

Man of the match: Ferraro (Mogliano Rugby 1969)

Questi tutti i risultati della terza giornata:

Sabato 3 novembre, ore 14.30

HBS Colorno v FEMI-CZ Rovigo 20-23 (1-4)

Ore 15

Kawasaki Robot Calvisano v Lafert San Donà 27-10 (5-0)

Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 34-22 (5-1)

Argos Petrarca v Sitav Rugby Lyons 31-8 (5-0)

Valorugby Emilia v Toscana Aeroporti I Medicei (38-3)

Domenica 3 novembre, ore 15

Mogliano Rugby 1969 v IM Exchange Viadana 16-5 (4-0)

La classifica dopo 3 giornate di campionato:

Argos Petrarca e Kawasaki Robot Calvisano 15 punti; Mogliano Rugby 1969 14; FEMI-CZ Rovigo 13; Valorugby Emilia e Fiamme Oro Rugby 11; IM Exchange Viadana 1970 e Lafert San Donà 5; HBS Colorno, S.S. Lazio Rugby 1927, Toscana Aeroporti I Medicei 1; Sitav Rugby Lyons 0

Questo il prossimo turno in programma nel weekend 9/10 novembre:

FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano

Lafert San Donà v HBS Colorno

S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia

Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969

IM Exchange Viadana 1970 v Argos Petrarca Rugby