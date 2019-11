Federico Simoni si chiede se il sindaco Barbierato abbia mai sentito parlare di Romea commerciale

ADRIA (Rovigo) - Loro decidono, Adria subisce. Non è sempre stato così per l'ex vicesindaco Federico Simoni quando nel 2016 gli incontri con Anas avvenivano nel comune etrusco con Adria capofila. "Un'altra brutta notizia, nel silenzio generale tipico dell’amministrazione di Omar Barbierato, interesserà nuovamente la città di Adria". Così Federico Simoni, che commenta il cambio di viabilità previsto ai mezzi pesanti nel comune di Chioggia, aggiungendo poi: "Proseguendo: "Una decisione autonoma del comune di Chioggia che di sicuro non ha interessato la nostra amministrazione che ormai, ed è sempre più evidente, è tagliata fuori dai tavoli che contano e subisce passivamente le decisioni altrui. Un aumento del traffico e della pericolosità, ma soprattutto un aumento deldeterioramento che subiranno le nostre strade, vista anche l’imminente stagione invernale con piogge, ghiaccio e neve"."Dopo diversi incontri anche in Regione Veneto, nell’aprile 2017 organizzammo ad Adria una importantissima riunione assieme ai sindaci di Codevigo, Cona, Cavarzere, Corbola, Ariano, Codigoro e Mesola, interessati a questo progetto di nuova Romea Commerciale, e che individuarono in Adria il comune capofila". "Significativa, in quella riunione, la presenza della dott.ssa Marginelli capo compartimento dell’Anas di Venezia, a dimostrazione della concreta possibilità di ipotesi realizzativa di questo nuovo tracciato"."Un progetto concreto per togliere Adria dallo storico isolamento viario in cui si trova, un sogno in cui credevo io e tutta l’amminstrazione, ma che forse è oggi diventato una chimera: siamo isolati dai tavoli che contano e non riusciamo più ad avere alcuna voce autorevole in capitolo. Domani, lunedì 4 novembre, è previsto un incontro tra Anas e comune di Cioggia per parlare della chiusura del ponte di Chioggia in Romea e delle deviazioni che subirà il traffico, con la speranza che l’amministrazione Barbierato sia stata invitata a quel tavolo per portare le istanze di Adria e magari chiedere giuste compensazioni per i gravi disagi che, ahinoi, passivamente subiremo".Concludendo:Il progetto è ormai caduto nell’oblio di una amministrazione ripiegata su sé stessa, che inanella un insuccesso dietro l’altro in un silenzio assordante e imbarazzante per Adria ed il suo futuro ormai non più roseo".