Moscardi, Mastandrea e Borin con gli Azzurrini

ROVIGO - Sono ventisei gli atleti selezionati da Fabio Roselli ed Andrea Moretti per raduno che si terrà a Parma dall’11 al 14 novembre, secondo appuntamento per la Selezione Nazionale Under 20 nella stagione in corso.

Lo stage avrà inizio nel primo pomeriggio di lunedì 11 con una doppia sessione di allenamento tra campo e palestra presso la Cittadella del Rugby e si concluderà giovedì mattina con un allenamento congiunto con le Zebre, la franchigia federale con base nella Città Ducale. Tra lista anche Moscardi e Mastandrea della FemiCz Rovigo e il rossoblù Luca Borin che attualmente è in Accademia federale.

I convocati:

Manfredi ALBANESE GINAMMI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Filippo ALONGI (MOGLIANO RUGBY 1969)

Luca ANDREANI (RUGBY BASSA BRESCIANA LENO)

Giulio BERTACCINI (VALORUGBY EMILIA)

Luca BORIN (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Lorenzo CANNONE (FLORENTIA RUGBY)

Edward COCKMAN (ROSSLYN PARK RFC, Inghilterra)

Filippo DRAGO (MOGLIANO RUGBY 1969)

Matteo DRUDI (FRASCATI RUGBY CLUB 2015)

Riccardo FAVRETTO (MOGLIANO RUGBY 1969)

Mattia FERRARIN (RUGBY UDINE UNION F.V.G.)

Paolo GARBISI (ARGOS RUGBY PETRARCA)

Ratko JELIC (PAGANO & ASCOLILLO PESARO RUGBY)

Cristian LAI (7 FRADIS RUGBY CLUB)

Gianmarco LUCCHESI (LIONS AMARANTO)

Edoardo MASTANDREA (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Angelo MAURIZI (POL.L'AQUILA RUGBY)

Lorenzo MICHELINI (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)

Federico MORI (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)

Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Ion NECULAI (CAVALIERI UNION R. PRATO SESTO)

Nicola PIANTELLA (RUGBY VICENZA)

Marco RUFFATO (RUGBY BASSANO 1976)

Jacopo TRULLA (KAWASAKI ROBOT CALVISANO)

Andrea ZAMBONIN (RUGBY VICENZA)

Manuel ZULIANI (RUGBY PAESE)