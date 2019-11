Anas conferma la deviazione dei mezzi pesanti dalla Romea via Cavarzere ed Adria da gennaio 2020

ADRIA (Rovigo) - Situazione difficile per i comuni di Adria, Cavarzere, Loreo e Rosolina, in quanto la deviazione che ha in mente Anas per procedere con i lavori del ponte sul Brenta sulla strada Romea passerà proprio per questi paesi e metterà in seria difficoltà non solo la viabilità, ma anche la tenuta stessa dell'asfalto.Nella giornata di lunedì 4 novembre, per capire come saranno queste deviazioni e soprattutto per quale periodo.A raccontare come è stato l'incontro è il primo cittadino adriese che specifica: "I lavori per quanto concerne il ponte Trezze sulla Romea inizieranno il 15 novembre e la viabilità sarà a senso alternato, per cui non ci saranno deviazioni imposte da Anas, mentre".Quello che però fa clamore è che: "". Proseguendo: "Contatteremo Veneto strade, Loreo e Rosolina per metterci assieme, fare massa critica e portare le nostre osservazioni in Regione, perchè è veramente una situazione difficile quella che si prospetta"."A livello politico rispondo al'ex vicesindaco ( LEGGI ARTICOLO ) dicendo che".I lavori sul ponte del Brenta dureranno un mese e mezzo. In conclusione Barbierato commenta: "Credo sia un dato di fatto che la Romea non è più sufficiente per il traffico che la caratterizza ogni giorno".