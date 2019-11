Sarà Tomò l’arbitro della super sfida

ROVIGO - Da mercoledì 6 novembre, sarà attiva la prevendita per i biglietti per il match contro Calvisano, in programma sabato 9 novembre alle 15.00 allo Stadio “Mario Battaglini”. In palio difficilmente si sarà il primo posto, visto che il Petrarca Padova capolista ospiterà il Viadana, ma per la FemiCz Rovigo un successo sarebbe una grande iniezione di fiducia.

Il match verrà diretto da Emanuele Tomò di Roma, un fischietto che solitamente spezzetta il gioco che sarà già problematico per il terreno pesante. Fondamentale sarà la lettura del metro di giudizio in mischia ordinata, situazione statica in cui la FemiCz Rovigo ha dimostrato, in avvio di campionato, di gestire in maniera efficace.

Il Calvisano di Massimo Brunello arriva al Battaglini con all’attivo tre vittorie come i Bersaglieri, ma a differenza dei rossoblù ha conquistato anche tutti i punti di bonus offensivi disponibili. Due lunghezze di svantaggio che potrebbero essere colmate sabato.

Bersaglieri che dovranno rinunciare a Giant rientrato in Sud Africa per un grave lutto (LEGGI ARTICOLO) , improbabile l’impiego anche di Mienie che sta completando la preparazione. In dubbio anche Ambrosini uscito anzitempo dal campo di Colorno, non convocabili Vecchini e Sironi (LEGGI ARTICOLO) che ha appena ripreso ad allenarsi, dopo l’incidente automobilistico.

I biglietti si potranno acquistare presso la segreteria di viale della Costituzione dalle 15.30 alle 19. Sabato mattina dalle 10 a 12.30.

Questi i prezzi:

Intero 12€

Ridotto Donne & Over 65 10€

Under18 gratis

Vip 30€ (è compreso l’accesso in Lounge Hospitality)

Questo il prossimo turno in programma nel weekend 9/10 novembre:

FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano

Arbitro: Emanuele Tomò (RM)



Lafert San Donà v HBS Colorno

Arbitro: Manuel Bottino (RM)



S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia

Arbitro: Riccardo Angelucci (LI)



Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby

Arbitro: Federico Boraso (RO)



Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969

Arbitro: Vincenzo Schipani (BN)



Argos Petrarca Rugby - IM Exchange Viadana 1970

Arbitro: Matteo Liperini (LI)

La classifica dopo 3 giornate di campionato:

Argos Petrarca e Kawasaki Robot Calvisano 15 punti; Mogliano Rugby 1969 14; FEMI-CZ Rovigo 13; Valorugby Emilia e Fiamme Oro Rugby 11; IM Exchange Viadana 1970 e Lafert San Donà 5; HBS Colorno, S.S. Lazio Rugby 1927, Toscana Aeroporti I Medicei 1; Sitav Rugby Lyons 0