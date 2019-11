Mancin: "Sapevamo che non sarebbe stato facile"

TAGLIO DI PO (Rovigo) - La formazione giallorossa, dopo il primato conquistato la scorsa settimana, ha dovuto cedere il passo al Cavarzere allo stadio Di Rorai per 2 - 1 . Una partita combattuta dal primo minuto che ha visto il vantaggio della squadra di casa, con il recupero degli ospiti e successivamente l'ultima realizzazione sempre della squadra veneziana che alla fine ha portato a casa i tre punti.Una sfida comunque combattuta fino alla fine e che ha visto due compagini darsi battaglia fino alla fine.Proseguendo: "Ora noi abbiamo fuori Ferro e Faggion, per cui dobbiamo subito pensare a come affrontare la partita che ci attende domenica prossima in casa con il Borgo Veneto, squadra che in questo momento è in difficoltà, ma che può rivelarsi un osso duro da battere, per cui dovremo dare il meglio del meglio per arrivare alla vittoria".