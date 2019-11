Serve una visione complessiva del problema

ROVIGO - A quattro anni dall’enciclica ecologica di Papa Francesco “Laudato sì”, un affollato convegno promosso da Scienza &Vita Rovigo, all’Accademia dei Concordi il 31 ottobre scorso, ne ha proposto i contenuti portanti con una modalità interdisciplinare. Quattro i relatori: Mario Toso, Vescovo di Faenza-Modigliana, Giorgia Pinelli, ricercatrice dell’Università di Bologna, Gianluigi Ceruti, avvocato ambientalista, Mia Canestrini, zoologa.

Due gli enti patrocinanti: l’Ordine dei Veterinari e l’Ulss 5 Polesana con l’adesione di Legambiente, Lav, Wwf, Uguali Diversamente, San Vincenzo de Paoli, convergenza di sensibilità cattolica e laica sull’urgenza della custodia della casa comune.

In apertura Luca Busson di Scienza e Vita, richiamando il magnifico dipinto del Paradiso terrestre di Peter Wenzel (1745-1829), ha affermato che l’enciclica è la declinazione dell’idea originaria del Creatore, a partire dal Cantico dei Cantici di S. Francesco d’Assisi ed è a quella bellezza che dobbiamo tendere.

Franco Gobbi vicepresidente dell’Ordine dei Veterinari ha ricordato la lezione dei predatori che uccidono unicamente per mangiare e non per il gusto di uccidere. Portando il saluto al convegno, Monsignor Pierantonio Pavanello, Vescovo di Adria – Rovigo, ha invitato a non fermarsi alla soluzione dei singoli problemi, ma a guardare a una visione più complessiva: l’ambito è l’incontro, il dialogo, un confronto fecondo per una conversione ecologica.

Per l’Assessore regionale al territorio Cristiano Corazzari, la Regione del Veneto ha a cuore la tutela della terra, favorendo la costruzione su aree già edificate e prevedendo crediti edilizi (legge regionale sul consumo del suolo) valorizzando il patrimonio naturale con l’obbligo di preservare il territorio alle generazioni future.

Mons. Mario Toso, nell’affermare la signoria di Dio sul creato, ha ricordato che San Francesco esortava i suoi amici frati a lasciare una parte di campo libero per la crescita spontanea di erbe ed arbusti, perché è Dio che dona la vita, l’uomo ne è il custode. Gesù di Nazareth, poi, è l’autore della seconda creazione che rende nuovi i rapporti deteriorati tra gli esseri umani e tra questi e gli altri esseri viventi.

Non è mancato un riferimento al grave peccato ecologico che si sta consumando in Amazzonia.

Anche nel 1500 però, Santa Teresa d’Avila, evocata da Giorgia Pinelli, diceva che “Il mondo è in fiamme”. Ed il richiamo all’attualità della sapienza antica e la ricerca di risposte a parole dimenticate (Donazione, Limite, Antropocentrismo, Transumanesimo), hanno scandito la brillante relazione della Filosofa sulla questione antropologica dell’Enciclica, rendendo comprensibile ed attraente a tutti (in sala erano presenti diverse decine di studenti), ciò che a torto viene ritenuto patrimonio di gruppi ristretti.

Prima delle ultime due relazioni sono intervenuti Luigi Lazzaro per Legambiente, Sandro Guolo per la Lega Anti Vivisezione, Eddi Boschetti per il Wwf.

Non è mancata l’alta testimonianza Gianluigi Ceruti, padre della prima legge nazionale di tutela ambientale, legge n° 394/1991 sui “Parchi nazionali e le altre aree protette”, una vita spesa per inseguire un’utopia: l’interesse comune è possibile, anche se il perseguirlo costa perché va a cozzare contro forti interessi di pochi.

L’Avvocato, richiamando grandi Americani del passato (il presidente Lincoln si oppose al taglio indiscriminato delle gigantesche sequoie), ha invitato l’attuale Presidente a firmare il trattato sul clima di Parigi.

Originale l’ultima relazione di Mia Canestrini che ha risposto alle domande di molti studenti, curiosi di sapere le ragioni della scelta degli studi (Laurea in Scienze Naturali), ed il lavoro di dottorato di ricerca svolto per anni sull’Appennino tosco emiliano, anche in condizioni molto disagiate e pericolose (fino a 14 metri di neve), per mappare i lupi (in Italia sono circa 2000, protetti, per ora, dalla legge). Da quell’esperienza è nato un libro, “La ragazza dei lupi” edizione Mondadori, testimonianza di un incontro tra due libertà , la sua e quella di una creatura bella ed enigmatica, il lupo.

Il ruolo da protagonisti degli studenti è stato reso possibile dal lavoro preparatorio con i docenti, presenti in sala, Marida Corbo, Filippo Gasparini, Stefano Cappato dell’Istituto Viola di Rovigo.