1 milione di euro per gli impianti sportivi del Veneto

ROVIGO - La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore allo sport Cristiano Corazzari, ha approvato due delibere con le quali è stato stanziato complessivamente 1 milione di euro per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, in 37 impianti sportivi del Veneto.

“Con questi provvedimenti – spiega Corazzari – diamo attuazione alla normativa regionale in materia di sport, sostenendo oltre alla pratica sportiva anche l’adeguamento dell’impiantistica di base. Un veneto su quattro pratica una disciplina sportiva e noi riteniamo doveroso supportare tutti i soggetti, dagli Enti locali alle associazioni, che sono impegnati a offrire strutture adeguate sia per residenti che per i turisti”.

“Non senza difficoltà – conclude l’assessore – stiamo cercando di trovare nelle pieghe di bilancio tutte le risorse possibili per finanziare questo genere di interventi molto richiesti e attesi dalle amministrazioni e dalle comunità locali. I beneficiari di questi riparti si aggiungono a quelli che hanno già ottenuto in precedenza il contributo regionale: ricordo che negli ultimi anni abbiamo investito decine di milioni per rendere più funzionali gli impianti sportivi del Veneto e che su questo fronte la Regione continua svolgere un importante lavoro di monitoraggio delle strutture esistenti”.

Recentemente la Regione del Veneto aveva messo a disposizione risorse imponenti per lo stadio Battaglini di Rovigo, l’ultimo in ordine di tempo per il museo e la palestra sotto la tribuna Quaglio (LEGGI ARTICOLO).