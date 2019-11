Fratta Polesine parte offesa ma non si è costituita parte civile. "Poca chiarezza"

FRATTA POLESINE (ROVIGO) - Tiziana Virgili, ex sindaco di Fratta Polesine, attuale componente della minoranza in consiglio comunale, chiede chiarezza e il perché il Comune di Fratta non si sia costituito parte civile nel processo dei rifiuti tossici presenti negli asfalti delle strade polesane. "Qualcuno ha paragonato il Polesine alla terra dei fuochi, per i rifiuti tossici che verrebbero illegalmente smaltiti sul nostro territorio spiega -, un paragone forte, che non calza al nostro territorio, ma che deve far alzare la guardia". La vicenda dei rifiuti negli asfalti ha suscitato la presa di posizione del ben 13 comuni polesani, che unitamente alla Provincia di Rovigo e alla Regione Veneto, si sono costituiti parte civile nell'azione giudiziaria (LEGGI ARTICOLO). Tra questi Fratta Polesine non c'è. Ad una precisa richiesta del gruppo consigliare di minoranza del 21 giugno, il sindaco rispondeva che "questa amministrazione non dispone di elementi o risultanze di verifiche che consentano di ritenere l'avvenuto deposito di rifiuti tossici in asfalti di strade insistenti in territorio comunale. Pertanto ad oggi non è possibile valutare la sussistenza dei presupposti di legge per esperire un'azione di risarcimento danni".

"Eppure - osserva Virgili - dagli atti del Tribunale di Venezia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia, anche Fratta Polesine risulta "parte offesa"". Da qui l'interrogazione consiliare del gruppo "Insieme per Fratta" con la quale si chiedeva se la Giunta fosse a conoscenza di tali atti e del perché si sia scelto di non costituirsi.

L'amministrazione ha ribadito "la necessità di acquisire le risultanze delle verifiche che consentano di ritenere l'avvenuto deposito di rifiuti tossici in asfalti di strade insistenti sui territori di rispettiva competenza". Per poi sottolineare che "in considerazione delle spese che si renderebbe necessario assumere per il conferimento di un incarico al legale di fiducia, in linea anche con altri enti interessati, ha ritenuto opportuno attendere gli esiti dell'udienza preliminare per valutare l'opportunità di costituirsi parte civile nel processo penale in argomento".

Virgili osserva come questa sia "una risposta contraddittoria, che non fa ben comprendere se il motivo della desistenza sia la mancanza di dati certi, l'eventuale spesa economica (ma esiste un risarcimento), o vi siano altre motivazioni".

"Nonostante ciò - conclude - confidiamo che quanto prima anche il nostro Comune si costituisca per rispetto dei cittadini e della loro salute. Oppure spieghi alla cittadinanza il motivo di tante perplessità. E poi il sindaco attuale non ha forse mosso i primi passi del suo impegno pubblico, proprio in un comitato ambientalista sorto per contrastare una discarica in paese?".