No al liceo musicale, il Polesine sceglie di non offrire questa opportunità ai propri studenti

ROVIGO - Sono anni che Rovigo ci prova, ad avere un liceo musicale. Un'offerta scolastica che in provincia non c'è, ma in tutte le altre sei del Veneto sì. Ora è arrivato l'ennesimo no. Ma non dall'Ufficio scolastico regionale, non dalla Regione Veneto, ma dalla riunione d'ambito provinciale costituita da sindaci e ufficio scolastico provinciale. In primis non si capisce perché la commissione di Distretto Formativo del Medio Polesine, che si è riunita a metà del mese in corso e ha preso la decisione per tutti, sia composta da sindaci, è incredibile infatti che non siano le scuole a decidere assieme agli insegnanti. A giustificare tale negata opportunità ai quattordicenni polesani se ne sono sentite delle belle: dal "si creano dei disoccupati in più", al "non ci sono insegnanti" (sarà un problema dell'Ust regionale o no?), all'ancora "abbiamo due conservatori in provincia". Tali affermazioni denotano almeno ignoranza nel campo della formazione musicale. Come se la formazione di un liceo musicale potesse essere paragonabile, competitiva, raffrontabile a quella di un conservatorio di musica. Il Conservatorio forma professionisti della musica, studenti che sviluppano uno spiccato talento e capacità musicale indirizzandolo proprio verso una professione. Il diploma di conservatorio segue pari pari le specializzazioni di una formazione universitaria, tanto da esserne parificato. In Conservatorio uno studente che suona per passatempo o come svago, si arena e blocca al secondo anno, ritirandosi, perché studiare uno strumento in Conservatorio non è un passatempo. Sarebbe come studiare Giurisprudenza nel tempo libero o per svago. O laurearsi in Ingegneria così, tanto per rilassare la mente. Suonare uno strumento è una cosa seria, richiede tempo, pazienza, dedizione, ore e ore al giorno dedicate allo studio dello strumento.



Sappiamo tutti però che la musica, oltre ad essere un'arte sopraffina per gli eletti dotati, ha poteri benefici nella formazione delle persone: aiuta a sviluppare la concentrazione, è un'incentivo alla serenità, è uno stimolo al suonare insieme e al concertare con gli altri, imparando il rispetto di tutte le parti, insegna come studiare, ovvero mettendosi lì con calma e metodo. Senza contare che se la materia musicale è il canto si impara anche a conoscere e controllare il proprio corpo, a entrare in sintonia ritmica e melodica con altri strumenti o altri voci, e poi l'occasione del concerto e del suonare insieme funge da collante incredibile tra gli studenti. Insomma un coacervo di benefici didattici e formativi, oltre che musicali. Questo gli insegnanti delle scuole primarie e medie lo sanno benissimo. Ed è per questo che si sono moltiplicate le scuole medie ad indirizzo musicale in provincia, per il valore aggiunto che portano in sé, perché uno studente che suona per passione uno strumento è comunque uno studente più consapevole ed educato allo studio, sereno e disposto a collaborare. Ora questi studenti delle nove scuole medie ad indirizzo musicale della provincia di Rovigo non avranno l'opportunità di portare avanti i loro studi liceali accompagnati dal piacere della musica compresa nel programma curriculare della scuola. Questo è il risultato della decisione della commissione provinciale: non si è data l'opportunità a centinaia e centinaia di studenti, se intenzionati, di poter scegliere di proseguire i loro studi anche suonando, con una certa "leggerezza" rispetto all'impegno del conservatorio, uno strumento musicale.



A ricordare i passaggi avvenuti nel tempo e a commentare con amarezza tale scelta è Chiara Milani, docente del Celio Roccati, istituzione vivente del coro della scuola. Fin dal 2011 fu stipulata una convenzione tra il liceo Celio-Roccati e il Conservatorio di Rovigo per l'attivazione del liceo musicale, che sarebbe partito a fronte di un numero adeguato di iscrizioni. "All'epoca ve ne furono solo nove, quasi tutte di ragazzi della scuola media del conservatorio Venezze, un numero insufficiente per far partire il corso".



"Nel tempo la cosa si è sfilacciata, - prosegue Milani - poco l'interesse da parte dei dirigenti per riprendere in mano la questione, a parte il preside Fabio Cusin che fu in reggenza al Paleocapa e ritentò l'operazione ma poi non fu riconfermato allo scientifico; quanto al liceo Celio (che doveva ospitare il possibile liceo musicale), è stato spostato lontano dal centro: da via Badaloni (a poche decine di metri dal Conservatorio), a via De Gasperi". A fronte di questi 'intoppi', di contro si sono moltiplicate le scuole medie ad indirizzo musicale: sono stati infatti attivati due corsi in città, uno alla media Casalini, e da quest'anno anche alla Bonifacio: "ergo - commenta la professoressa - non più solo ragazzi della media Venezze decisi a coltivare lo studio di uno strumento e potenzialmente interessati a frequentare un liceo musicale". Tutto ciò avvalorato dal fatto che fuori città vi sono poi molte altre scuole medie, 8 per la precisione, che propongono l' indirizzo musicale.

Questo dimostra a parere di Milani che "se si aprisse un liceo musicale ci sarebbero i numeri per attivare almeno un corso"; sempre Milani suggerisce "di guardare all' impianto orario del musicale, che prevede moltissime ore di pratica strumentale, ma anche un blocco di discipline teoriche, che insieme alle materie caratterizzanti concorrono alla costruzione di un bagaglio culturale di tipo liceale. Alla fine si consegue un diploma di scuola media superiore che permette l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, esattamente come tutti gli altri licei". Osserva poi che "nel Paese del Belcanto, culla del melodramma, che ha dato i natali a Monteverdi, Vivaldi, Verdi, Puccini e via di seguito, la formazione musicale rimane relegata al ruolo di Cenerentola e lasciata alla buona volontà e sensibilità di qualche volontario, che si attiva qua e là perché ci crede e non molla, forte dell'esperienza vissuta con bambini e ragazzi che quando si affacciano ad una finestra 'altra', facendo musica, imparano ad ascoltare e ascoltarsi, a condividere, si incantano, si appassionano, si entusiasmano, insomma si fanno cittadini migliori perché assaporano il Bello".

"Morale della favola - conclude Milani -: bocciata la richiesta del Paleocapa, e per l'ennesima volta provincia e capoluogo tagliati fuori; ma soprattutto ancora nessuna prospettiva di dare alla musica un riconoscimento e dignità, introducendola in tutti gli ordini di scuola e scommettendo sulla sua ricaduta sul benessere dell'individuo e dell'intera comunità".

Irene Lissandrin