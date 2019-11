Spunta un possibile acquirente per l’ex Genio civile

ROVIGO - Negli uffici comunali di via Badaloni è spuntato un immobiliarista che ha chiesto informazioni sull’Ex genio civile di piazza della Repubblica. Il professionista ha ricevuto incarico da parte di un fondo immobiliare per avere informazioni sullo stabile della Regione Veneto. L’obiettivo palesato sarebbe quello di destinarlo al commercio.

L’edificio di quattro livelli fuori terra, costruito negli anni '30, un tempo utilizzato come ufficio del Genio Civile di Rovigo, è chiuso da tempo. La destinazione urbanistica dell’area prevede attrezzature collettive. Si sviluppa su una superficie lorda di 2.550 metriquadri. Per poterlo destinare al commercio è necessaria una variante urbanistica di variazione di destinazione d'uso, l'edificio è censito come "bene culturale", vincolato culturalmente. L’area sulla quale sorge il complesso immobiliare occupa una superficie di 858 metriquadri.

Come si evince dall'avviso di asta pubblica della Regione del Veneto, la Soprintendenza ha ammesso oltre alla destinazione residenziale, commerciale, usi terziari, ricettivi compatibili con la centralità del sito, nel rispetto delle disposizioni in materia, previa autorizzazione. Saranno inoltre possibili, sempre in accordo con la amministrazione comunale, interventi di riuso temporaneo, secondo l'ultima legge urbanistica Veneto 2050, per favorire il recupero e la riqualificazione dell’edificio