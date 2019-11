Internet attivo nelle frazioni

ADRIA (Rovigo) - L’amministrazione comunale ha completato l’attivazione di sei nuovi access point WIFI nelle frazioni di Bellombra, Cà Emo, Fasana, Valliera, Cavanella Po e Mazzorno Sinistro.“E’ fondamentale portare la tecnologia in tutto il territorio comunale - commenta il sindaco Omar Barbierato - sia per aiutare i cittadini, sia per dare i giusti servizi all’intera comunità”.Polesine Free WiFi fa parte della Federazione "Free Italia WiFi", che unisce le reti pubbliche di oltre 70 amministrazioni, tra cui Venezia, Roma e Firenze, permettendo di accedere con le stesse credenziali in ogni territorio coperto.Successivamente alla prima registrazione, per accedere al servizio con la propria utenza da qualunque dispositivo dotato di interfaccia WiFi quando ci si trova in copertura di uno qualsiasi dei punti di accesso della rete, ci si dovrà collegare alla rete Ssid "POLESINEfreeWiFi" dal proprio dispositivo, aprire il browser internet ed inserire nella pagina di accesso la propria login costituita dal proprio numero di cellulare indicato in fase di registrazione e la propria password.