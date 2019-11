Sfuma la fusione tra il Consorzio Rsu in Ecoambiente, ma non solo

ROVIGO -Con l'atto di citazione, notificato ad Ecoambiente da parte dell'avvocato di Rovigo Paola Andriollo si chiede al Tribunale delle imprese di Venezia di "dichiarare la nullità delle impugnate determine del Presidente dell’Assemblea dei soci, a data 09.08.2019, aventi ad oggetto: nomina organo amministrativo [...] trascritta nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea della società Ecoambiente s.r.l." ed inoltre di "disporre ogni conseguente provvedimento affinchè sia rimosso l’Organo amministrativo nominato con la determina oggetto di impugnazione"., membro della delegazione trattante per l'Autonomia del Veneto a seguito del Referendum consultivo per l'autonomia veneta.Ciò comporta alla impossibilità di procedere alla fusione del Consorzio Rsu in Ecoambiente con conseguenteCon questa situazione la società Ecoambiente, ancora una volta, andrà avanti con due soli soci: Consorzio Rsu (Pierluigi Tugnolo) e Rovigo (sindaco del capoluogo Edoardo Gaffeo).Il fatto che la prima udienza a Venezia si terrà a febbraio 2020 di fatto sancisce senza ombra di dubbio la scadenza della validità delle perizie di fusione, "vecchie" già di 5 mesi, che diventeranno 8 a febbraio prossimo.Ciò che emerge dalle assemblee soci di Ecoambiente è il fatto che il socio Consorzio Rsu detiene ed esercita per mano di Pierluigi Tugnolo un vero e proprio diritto di veto nella gestione dei rifiuti nella fase delicata di eventuale riaffidamento del servizio ad Ecoambiente da parte del Consiglio di bacino che lo ha sostituito, nelle funzioni, a commissario dell'Ente di Bacino.avvalorato nella sua convinzione da un parere pro veritate rilasciato al Consorzio Rsu, stranamente, da un consulente di Ecoambiente nel quale si sosteneva come il vecchio Cda, benchè fosse stato in carica per 3 esercizi, come da durata di nomina, benchè avesse approvato tutti e tre i bilanci, sarebbe stato ancora in corso di validità.Nel 2015, per esempio, dopo aver ricevuto indicazione dalla propria assemblea dei sindaci soci del Consorzio nei nomi di Lisa Schibuola e di Giuseppe Traniello Gradassi, dopo le dimissioni di Lisa Schibuola nominò in surroga Ornella Astolfi esibendo una manleva, non da parte dei comuni soci del Consorzio, ma dell'allora segretario provinciale del Pd Julik Zanellato, su carta intestata del partito.Probabilmente Tugnolo avrebbe preferito diversamente, tanto che si è rivolto al Tribunale delle imprese.Tugnolo infatti riporta [ndr] come "alla data del 09.08.2019 non era ancora scaduto il termine di 42 giorni [45 gg ridotto di tre giorni], ne consegue che il potere di nomina degli amministratori [esercitato in assemblea da Andrea Pavanello su delega del socio Comune di Rovigo] era ancora in capo all’organo collegiale [ovvero l'assemblea dei soci] e che non si era ancora realizzato il suo trasferimento al Presidente dell’Assemblea [Pavanello per dimissione di Alessandro Palli in corso di seduta] dei soci [i cosiddetti poteri sostituivi del Presidente all'assemblea soci incapace di nominare il nuovo Cda per il veto di uno dei due soci] che, perciò, con la sua determina ha esercitato una potestà [ovvero la nomina dell'attuale Cda di Ecoambiente] di cui non era titolare poichè spettava ancora all’Assemblea dei soci.L’assenza del potere determina l’invalidità dell’atto di nomina, e la sua nullità poichè contrario ad una norma cogente di legge".Tugnolo riconosce la scadenza e decadenza del precedente Cda, i sindaci esercitando il controllo analogo in Ecoambiente hanno individuato 3 nomi, i soci Rovigo e Consorzio Rsu si sono trovati nell'impossibilità di nominarli, Pavanello ha presieduto l'assemblea chiamando il presidente del Consiglio di bacino Gino Alessio per ricevere i nomi scelti dall'assemblea e... ha nominato proprio i 3 nomi scelti dai sindaci.Su Ecoambiente, azienda pubblica che svolge servizio pubblico essenziale, il Tribunale - al di là della forma nell'esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente dell'assemblea soci, che potrebbe avere una sbavatura di meno di 12 ore, essendo stato esercitato secondo Tugnolo il giorno prima - dovrà decidere se è stato perseguito l'interesse pubblico, ovvero nominare i soggetti indicati dai sindaci del bacino.Se dovesse non riconoscere legittime le nomine del Cda, avvenute su indicazioni dei sindaci, come richiede il socio Consorzio Rsu, implicitamente afferma che il cosiddetto controllo analogo esercitato dal Consiglio di bacino su Ecoambiente non ha avuto alcuna efficacia ( LEGGI ARTICOLO ).