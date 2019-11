Bersaglieri all'assalto dei campioni d’Italia 

ROVIGO - Con una serie lunga di indisponibili, la FemiCz Rovigo sabato allo stadio Battaglini ospita il Calvisano di Massimo Brunello capolista.

Entrambe le squadre arrivano con tre vittorie consecutive con gli ospiti che, frutto dei bonus conquistati sempre da inizio campionato, guidano la classifica a quota 15 punti con due lunghezze di vantaggio sui Bersaglieri. A pari punti con Calvisano in vetta c’è il Petrarca di Andrea Marcato che, in casa contro il Viadana, proverà ad approfittare dello scontro diretto per incrementare il divario con le inseguitrici.

Coach Casellato dopo il match vinto con il Colorno non era soddisfatto, e contro i campioni in carica servirà una prestazione diversa, ma i Bersaglieri lo sanno già. Mediana titolare con Menniti-Ippolito cecchino infallibile e Piva a comandare la mischia, ai centri il giovane Matteo Moscardi in coppia con Diego Antl, alle ali Cioffi e l’esperto Guido Barion, estremo il neo dottore David Odiete (LEGGI ARTICOLO).

In prima lina D’Amico, Momberg e Rossi che offrono ottime garanzie, pronto dalla panchina anche il giovane Pomaro che ad inizio stagione ha fatto bene, Cadorini e Pavesi. In seconda linea Canali e capitan Ferro per dare sostanza, terza linea veloce con Van, Lubian e Ruggeri. Il campo non sarà in perfette condizioni, nella giornata di venerdì ha piovuto tanto, come anche nel resto della settimana.

Sulla sponda del Calvisano occhio all’ex Riccardo Brugnara, al numero otto Vunisa, e alla coppia di seconde linee Van Vuren e Wessels, ma il vero asso nella manica potrebbe essere Mori, una freccia in più nell’arco di coach Brunello (LEGGI INTERVISTA)..

L'arbitro sarà Liperini di Livorno come già annunciato (LEGGI ARTICOLO).



"Incontriamo il Calvisano, coscienti del fatto che sarà una partita durissima. Ci siamo allenati con molta determinazione - spiega Casellato - e quel pizzico di cattiveria rugbystica, insieme a un po’ di frustrazione dopo la partita di sabato scorso a Colorno. Vogliamo cercare di innalzare il nostro rendimento sia come squadra sia a livello individuale. Per battere Calvisano dobbiamo fare una grande partita riducendo gli errori. Non vogliamo snaturare il nostro "credo" quindi dovremo essere molto, molto concentrati.”



Questi i prezzi dei biglietti per il match contro Calvisano:

VIP 30€ (comprende accesso alla Lounge Hospitality)

INTERO 12€

RIDOTTO DONNE & OVER 65 10€

UNDER 18 ANNI Gratis

Per una questione di sicurezza ed ordine pubblico, i minori di 18 anni per entrare allo Stadio dovranno esibire un documento d’identità.

Peroni TOP12 – IV giornata – 09.11.19 – ore 15 – diretta Facebook e App FIR

FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano

Argos Petrarca v IM Exchange Viadana 1970

S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia

Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby

Lafert San Donà v HBS Colorno

Peroni TOP12 – IV giornata – 10.11.19 – ore 15 – diretta Facebook e App FIR

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969

Questa la classifica: Argos Petrarca e Kawasaki Robot Calvisano 15 punti; Mogliano Rugby 1969 14; FEMI-CZ Rovigo 13; Valorugby Emilia e Fiamme Oro Rugby 11; IM Exchange Viadana 1970 e Lafert San Donà 5; HBS Colorno, S.S. Lazio Rugby 1927, Toscana Aeroporti I Medicei 1; Sitav Rugby Lyons 1

Rovigo, Stadio Battaglini – sabato 9 novembre ore 15

Peroni TOP12, IV giornata

FEMI-CZ Rovigo: Odiete, Cioffi, Moscardi, Antl, Barion, Menniti-Ippolito, Piva, Vian, Lubian, Ruggeri, Ferro (cap.), Canali, D’Amico, Momberg, Rossi.

A disposizione: Pomaro, Cadorini, Pavesi, Mantovani, Michelotto, Visentin, Modena, Mastandrea.

All. Casellato

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap); Van Zyl, G. Panceyra, Mori, Susio; Pescetto, Semenzato; Vunisa, Archetti, Casolari; Wessels, Van Vuren; Leso, Luccardi, Brugnara.

A disposizione: Morelli, Barducci, Cittadini, Venditti, Izekor, Consoli, Mazza, De Santis.

All. Brunello

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Davor Vidackovic (Milano)