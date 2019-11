Sette volte teatro al Mercato coperto di Castelmassa

CASTELMASSA (ROVIGO) - Sette gli appuntamenti della rassegna al Mercato Coperto, promossa dall’assessorato alla Cultura e organizzata in collaborazione con il circuito Arteven / Regione del Veneto. Lunedì 25 novembre inizia la vendita degli abbonamenti della nuova stagione teatrale di Castelmassa. Questi i dettagli per gli acquisti presso il Municipio: rinnovo abbonamenti lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 novembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30. I nuovi abbonamenti giovedì 28 e venerdì 29 novembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30; sabato 30 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Apre la stagione il 1 dicembre la Compagnia Artemis Danza di Monica Casadei con un omaggio al celebre cineasta Federico Fellini: ne I Bislacchi i danzatori rievocano e reinventano immagini, scene e personaggi di alcuni film del grande maestro, sulle celebri note di Nino Rota. Si prosegue il 15 dicembre con Emilio Solfrizzi in Roger, un’immaginaria e tragicomica partita tra un generico numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi. Bam! Bam! Teatro il 22 dicembre immergerà grandi e piccini nell’atmosfera natalizia con Vita e avventure di Babbo Natale, la storia di Santa Claus che decide di dedicare la sua vita a far sorridere i bambini di tutti i villaggi con i suoi semplici doni. Domenica 12 gennaio il Centro teatrale Lorenzo Da Ponte presenterà Cyrano De Bergerac, una delle opere in versi più famose del teatro mondiale dal cui testo non si può che essere rapiti e sedotti: una storia serrata, romantica, avventurosa, tenera ma allo stesso tempo violenta, che farà innamorare per sempre. L’allegria contagiosa dei Black Blues Brothers approda a Castelmassa il 26 gennaio con l'omonimo spettacolo che infiamma il pubblico: cinque scatenati acrobati in abiti american style uniscono la fisicità e la plasticità dei movimenti che richiamano le loro origini africane al sound del Rhythm & Blues. Gabriele Cirilli salirà sul palco il 9 febbraio con Mi piace... di più, uno spettacolo che si dipana attraverso il backup del cellulare dell’attore e che riflette sul “mi piace” come parola chiave del mondo attuale. Chiude la stagione il 23 febbraio Stivalaccio Teatro proponendo un originale canovaccio costruito secondo i canoni classici della Commedia dell’Arte. In Arlecchino furioso Isabella e Leandro, costretti a dividersi, si incontrano dieci anni dopo a Venezia pronti a cercarsi e innamorarsi nuovamente, Arlecchino e Romanella invece fanno i conti con la gelosia. Riuscirà l’amore a trionfare tra i quattro protagonisti? Inizio spettacoli ore 17.30.

Abbonamento a 6 spettacoli euro 54; abbonamento + Vita e avventure di Babbo Natale euro 57.

Botteghino aperto al Mercato coperto di via Oberdan 7 il giorno dello spettacolo dalle ore 15.30.