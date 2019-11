Il Generale in città per congratularsi per il lavoro svolto 

ROVIGO - Il comandante regionale Veneto della Guardia di Finanza, generale di divisione Giovanni Mainolfi, ha reso visita al comando provinciale di Rovigo.

Accolto dal comandante colonnello Dario Guarino, si è intrattenuto con il personale dei reparti del Corpo in servizio nel capoluogo, con una delegazione della locale sezione Anfi, nonché con i membri del consiglio della rappresentanza Militare.

In particolare, il comandante regionale, dopo aver espresso la sua piena soddisfazione al personale in servizio per l’elevato impegno profuso nello svolgimento della quotidiana azione, ha proceduto alla consegna dei brevetti relativi alle ricompense di ordine morale concesse ai militari che si sono distinti per importanti operazioni di servizio.

Il Generale di Divisione Mainolfi ha, quindi, presenziato a un briefing istituzionale nel corso del quale il Colonnello Guarino ha illustrato le peculiarità socio-economiche del Polesine ed i principali servizi svolti dai reparti dipendenti a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio.