Opere d’autore al cinema a basso costo

BADIA POLESINE (RO) - Proseguono, martedì 12 novembre al Multisala Politeama di Badia Polesine (RO), le proiezioni a tre euro della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

In questo secondo martedì di programmazione, il Multisala Politeama propone agli appassionati del “Cinema di qualità” la visione, alle 21.00, del film “Yesterday” (Commedia, Gran Bretagna, Russia, Cina, 2019, 116’) di Danny Boyle.

Jack Malik è un cantautore emergente in una piccola cittadina costiera inglese che vede i sogni di fama svanire rapidamente nonostante la sa accanita devozione e il supporto della sua migliore amica dai tempi dell’infanzia, Ellie. In seguito ad un assurdo scontro con un autobus causato da un misterioso blackout, jack si risveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti. Esibendosi con le canzoni della band più grande della storia per un mondo che non li ha mai sentiti, Jack riscuote un enorme ed improvviso successo. Ma nella sua ascesa alla gloria il cantante rischia di perdere Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui.

Tutti i martedì del mese di novembre, la rassegna a consentirà agli appassionati di cinema di godere della visione di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, che verranno proiettate al costo ridotto di tre euro. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it, sulla pagina facebook @agis.trevenezie e attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.