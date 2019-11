Prima competizione di questo tipo in Polesine

VILLADOSE (RO) - Si svolgerà domenica 10 novembre, presso il Palazzetto dello Sport di Villadose, dalle 10 alle 17, la prima prova in assoluto del circuito promozionale veneto di arrampicata sportiva, voluto dal Comitato Regionale Fasi, la Federazione dedicata a questa disciplina.

La gara - prima competizione di questo tipo a svolgersi in Polesine - è organizzata dalla Polisportiva Uni Sport Asd di Rovigo, in collaborazione col Comune di Villadose. Alla manifestazione, che vedrà gli atleti cimentarsi nella disciplina lead (corda), parteciperanno cinque società provenienti da diverse province del Veneto, con un totale di una trentina di iscritti, di età compresa fra gli 8 e i 14 anni. Si tratta di un’importante occasione volta alla promozione di questo sport in costante ascesa, che dall’anno prossimo farà parte del programma olimpico.