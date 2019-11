ROVIGO – Mercoledì 13 novembre, in tutto il territorio regionale, si svolgerà la quarta edizione di IncontraLavoro, la giornata di recruiting dei Centri per l’Impiego organizzata da Regione del Veneto e Veneto Lavoro in collaborazione con Eures e AlmaLaurea. Obiettivo dell’iniziativa, promossa nell’ambito dell’Italian Employers’ Day 2019, è far incontrare imprese e candidati alla ricerca di un lavoro, favorendo così l’inserimento e il reinserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati.

L’evento si svolgerà in contemporanea in 16 diverse sedi in tutto il Veneto e interesserà anche Rovigo, presso la sede di T2i Incubatore Certificato, al Censer di Viale Porta Adige 45, con orario 9.00-17.00. Durante la giornata i candidati, preselezionati dagli operatori dei servizi pubblici per l’impiego sulla base dei curriculum e delle esigenze professionali espresse dalle imprese, potranno incontrare aziende e agenzie per il lavoro e svolgere colloqui conoscitivi per le posizioni di lavoro disponibili. Sarà inoltre possibile rivolgersi agli stand informativi Eures per ricevere informazioni e consulenza specializzata sulle opportunità di occupazione e sulle condizioni di vita e lavoro all’estero.

I disoccupati interessati a partecipare alle preselezioni possono contattare il Centro per l’impiego di Rovigo o consultare tutte le offerte di lavoro disponibili per l’occasione sul portale ClicLavoro Veneto, nella sezione “IncontraLavoro” del servizio Centro per l’impiego online, e candidarsi direttamente online a quelle di proprio interesse. I candidati selezionati saranno ricontattati dagli operatori del CPI e invitati a partecipare ai colloqui nella giornata del 13 novembre. Per l’occasione sono stati messi a disposizione in tutto il Veneto migliaia di posti di lavoro nei più svariati settori professionali. Circa 150 le opportunità di lavoro disponibili nella provincia di Rovigo: si cercano operai, autisti, magazzinieri, addetti alla ristorazione, operatori cnc, elettricisti, geologi, ingegneri, elettrotecnici, laureati in agraria e installatori/riparatori di impianti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per l’impiego di Rovigo al numero di telefono 0425 1860211 o all’indirizzo email cpi.rovigo@venetolavoro.it, o consultare la pagina internet www.cliclavoroveneto.it/incontralavoro.