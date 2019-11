Corazzari frena sull'unico soggetto teatrale: "Teatro Stabile e Arteven coordinati dalla Regione"

ROVIGO - "Il teatro è più che mai patrimonio del Veneto" lo afferma Cristiano Corazzari, assessore alla cultura della Regione Veneto, davanti ai dati degli abbonamenti in crescita, tra il 5 e il 10% secondo i diversi Comuni e teatri, e il numero spettatori, dati che gli metteno sotto il naso Teatro Stabile del Veneto e Arteven, le due istituzioni culturali di primordine che fanno grande il teatro in Veneto, e che messe assieme possono già contare su 500mila spettatori. "Tra i due enti la Regione Veneto si pone come soggetto coordinatore" spiega l'assessore."., proiettato in una fase di forte rilancio dell'ente di produzione teatrale che ha sede a Padova e che attualmente gestisce tre teatri, il Verdi di Padova, il Goldoni di Venezia e da poco anche il Del Monaco di Treviso, dove è partita qualche giorno fa "la stagione stellare"; ma Beltotto che è ben intenzionato ad allargare la sua rete di influenza a tutti i principali teatri del Veneto (prossimi obiettivi tra i capoluoghi: Rovigo e Vicenza), ad esclusione di Verona e Fenice che viaggiano su un altro binario, con un progetto rivoluzionario per il teatro Veneto, la fusione in un unico soggetto ( LEGGI ARTICOLO ).che proprio quest'anno nel festeggiare i 40 anni ha avuto l'occasione di sommare i numeri degli 8 lustri: 7 milioni e mezzo di spettacolari e 30 mila spettacoli offerti, non per niente è il primo distributore in Italia di spettacoli dal vivo. Un lavoro di rete che ha permesso di portare anche nei teatri minori le compagnie teatrali più note ( LEGGI ARTICOLO ).. "L'obiettivo è quello della sinergia in ottica di rete che permetta di incrementare la qualità - spiega Corazzari - ed i numeri di entrambi gli enti.". E se ci fossero degli attriti tra i due? "Devono per forza andar d'accordo e lavorare insieme per offrire opportunità al territorio e alle amministrazioni comunali".