Rovigo e Tagliolese al secondo posto

ROVIGO - Due prestazioni di rilievo quelle ottenute da Rovigo e Tagliolese, che di fatto si trovano seconde in classifica a soli tre punti dalla capolista del Nuovo Monselice che torna vincente dal proprio campo con il Villa Estense. La compagine del capoluogo rodigino ottenere una vittoria netta per 3 - 0 sulla Fiessese con i gol di Zaghi, Bisan e Andreello. A fine partita è il mister Davide Pizzo che commenta: "Devo fare un grosso plauso a tutti i miei ragazzi per il grande impegno che hanno messo in questa partita, dato che andare in campo con cinque giocatori titolari fuori e Segato che ha stretto i denti per giocato è stata tanta roba".Concludendo: "La partita comunque è stata giocata nel migliore dei modi e ora dobbiamo pensare alla prossima; è un campionato veramente equilibrato, con lo scontro diretto con il Monselice che sarà essenziale". "A dicembre stiamo valutando con la società se andare sul mercato, dipende tutto dal recupero degli infortuni". "Io comunque ho fiducia nel mio gruppo e so che possiamo dire ancora tanto".Dagli altri campi arriva il pareggio rocambolesco del Pettorazza Grimani sul proprio campo contro La Rocca Monselice per 4 - 4 con i gol siglati da Schiavon, Zacconella, Bellin e Munaro, mentre la Vis e il Granzette cadono reciprocamente in casa della Solesinese e del Abc Bagnoli. Infine il Loreo ne fa ben cinque al Cavarzere, grazie ad una bella prestazione di tutta la squadra, che finalmente sembra aver trovato la propria identità di formazione che può ambire all'alta classifica.COLLI EUGANEI - BASSA PD 0 - 2MONSELICE - VILLA ESTENSE 1 - 0MONSELICE 23SOLESINESE 19CAVARZERE 18COLLI EUGANEI 18BASSA PD 14ABC 13LA ROCCA 11VILLA ESTENSE 10AQS BORGO V. 8AQS - ABC BAGNOLICAVARZERE - NUOVO MONSELICE