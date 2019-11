VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) - La musica ogni giorno.... Toglie il medico di torno. Questo è stato l'argomento trattato dalla musico terapeuta, dottoressa Claudia Barratella nell'incontro di venerdì 8 novembre a Villanova del Ghebbo. La scienza della musica e delle sue applicazioni nella psicologia umana ha riempito di buon umore la sala polivalente frequentata dagli "studenti" dell'Università popolare.

Difatti partendo dalla relazione tra vibrazioni, mente, bioritmi sono stati introdotti i vari tipi di ascolto. La Musica è come l'aria, ci accompagna dal concepimento fino al salto verso la vita eterna, ha chiosato il sindaco GIlberto Desiati. Infatti Claudia Baratella ha presentato strumenti e tecniche per entrare nel nostro profondo ISO, la nostra voce musicale in grado di superare momenti difficili o vivere meglio la quotidianità. Il questionario di gradimento ha premiato la docente e tutti in sala hanno augurato con un sorriso la buona notte... Terapia riuscita.

Appuntamento a venerdì 15 novembre ore 20 45 presso la sala polivalente Alfredo Borin in via Sabbioni a Villanova del ghebbo, la lezione della prossima settimana della dottoressa Roberta Marcolongo illustrerà Matera, capitale della cultura 2019.