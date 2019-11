Tra scienza e cultura: incontri inaspettati

CALTO (RO) - Medicina rigenerativa, narrativa, prevenzione, cinema e salute del sorriso e dei denti: succede a Calto, dove la biblioteca in collaborazione con l’amministrazione comunale, propone nei luoghi significativi della comunità, una prima serie di incontri di alto livello e ravviva così le lunghe serate autunnali e prenatalizie sino all’arrivo di Santa Lucia.

Si inizia giovedì 14 novembre alle 21, nella sala parrocchiale di via Roma. Sarà il professor Giorgio Carta a tenere una interessante conferenza “La Medicina del XXI secolo: Cosa significa essere sani a Calto nell'era delle multimorbilità?". Il professor Giorgio Carta è Medico Chirurgo, psicologo, omeopata e omotossicologo. Carta è esperto di terapie non convenzionali con particolare riferimento alla medicina orientale. Da anni si occupa come docente di medicina funzionale a livello internazionale, terapia delle multimorbilità e prevenzione della malattie attraverso lo studio dei campi di disturbo del corpo umano. E' docente in vari programmi di alta formazione in medicina in Italia e all'estero. E' direttore scientifico di Argo Medicina Rigenerativa, con sede in via d' Azeglio a Bologna. Lavora come libero professionista in Bologna, Berlino e nel Principato di Monaco.

Di scena la narrativa giovedì 28 novembre, con inizio alle 21.00, nella Sala polivalente delle ex scuole elementari in via Roma alle 21.00. Annalisa Boschini, giornalista, presenterà la sua silloge d’esordio "Le reggitrici: donne d'acqua, donne di fiume" Calto come luogo di ispirazione letteraria. La dottoressa Annalisa Boschini è Laureata in lettere presso l'Università Alma Mater di Bologna, specializzata in comunicazione delle scienze, relazioni pubbliche e social media. Ha conseguito un master web journalist e un successivo master per social media manager all’Università di Bologna

Ha lavorato per il Gazzettino del Nord Est. Attualmente divide la sua attività tra Direzione dell'Ufficio Relazioni Pubbliche e Comunicazione della ASL 5 Polesana e l'attività di scrittrice.

Infine, giovedì 12 dicembre, nella Sala Parrocchiale di via Roma, con inizio alle ore 21.00, il prof Manuel Nanni relazionerà sul tema: La ricostruzione del sorriso, da Calto al set cinematografico Il professor Manuel Nanni è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna, Laureato in Ododontoiatria e protesi dentaria presso l'Università di Bologna e specializzato in Medicina Estetica presso l'Università di Milano. Esperto di Estetica dentale, medicina orale ricostruttiva con particolare riferimento alle tecniche di EMI (estetica minimamente invasive.) Da anni si occupa come Docente di Biomateriali Ceramici presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. E' direttore clinico di Argo Medicina Rigenerativa con sede in via d' Azeglio a Bologna. Lavora come libero professionista in Bologna, Como, Madrid e Dubai.