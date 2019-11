Un imperatore a Rovigo, Romanato e Mutterle presentano libro in biblioteca

OCCHIOBELLO (RO) - Un imperatore a Rovigo, un uomo che ha tenuto un diario di viaggio mentre visitava e governava le sue terre. Il saggio Un imperatore a Rovigo di Maurizio Romanato e Maria Ludovica Mutterle, Apogeo editore, sarà presentato mercoledì 13 novembre alle 17.30 in biblioteca comunale.

Il lavoro è il risultato di un esame di cronache, fonti, documenti dell’archivio di Stato e del diario stesso che l’imperatore Francesco I tenne durante il viaggio in Italia nel 1819. Romanato e Mutterle ricostruiscono il contesto storico, dalla Carboneria, alla cultura cittadina di quegli anni, al carattere dell’imperatore ‘paternalista’ che, nel diario, descrive le proprie impressioni soffermandosi su società, economia, ambiente e soprattutto sul popolo che lo attende.

Il territorio visto attraverso gli occhi di Francesco I che con memoria fotografica restituisce al lettore un’immagine del tempo, della città e dei suoi abitanti, dicendo molto anche di quali passioni lo animavano, come la botanica, la chimica, la fisica, la matematica e quali dolori lo attraversavano. In analogia con i viaggi in Italia degli intellettuali del settecento, l’imperatore coglie stimoli utili alla conoscenza del suo popolo verso cui dimostra attenzione paternalistica.

La presentazione sarà anticipata da un saluto del sindaco Sondra Coizzi.