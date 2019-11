Scardovari pronto per i quarti di finale del Trofeo Veneto di Promozione

SCARDOVARI (Rovigo) - Dopo lo 0 - 0 rimediato domenica scorsa contro l'Azzurra Due Carrare, la compagine portotollese si prepara alla sfida dei quarti di finale del Trofeo Veneto di Promozione con il Conegliano, squadra trevigiana che ha sempre fatto bene in questa categoria.

Proseguendo: "In ogni caso, anche se il risultato non ci da ragione, siamo riusciti a voltare pagina in confronto alla prestazione con il Porto Viro. Purtroppo abbiamo giocato in dieci uomini durante tutto il secondo tempo perché Gherardi forse ha detto una parola di troppo al direttore di gara".



Concludendo: "Ho lasciato comunque sia Sambo che Bellemo in campo per cercare d'arrivare alla vittoria, quindi non ho risparmiato nulla". "Per mercoledì sera non avrò Crepaldi fuori per squalifica, mentre Boscolo Schila deve ancora recuperare al meglio, infine Bellemo sarà forse". "Conegliano ha vari giocatori di valore con un attaccante in dobbiamo cifra, ma se raggiungiamo la semifinale sarebbe già storia per la nostra formazione".