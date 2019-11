Grande occasione di condivisione e confronto fra atlete e allenatori 

SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - Si è svolto domenica 10 Novembre presso la Palestra GYM Art Accademy Fgi di San Donà di Piave, il collegiale di Ginnastica Artistica.

E' stata un'esperienza di allenamento intensivo presso una struttura speciale con attrezzature all'avanguardia specifiche per la preparazione delle ginnaste dove, insieme ad altre associazioni in un contesto non competitivo, le atlete sono state seguite e perfezionate nell'esecuzone delle varie figure e imparare nuovi esercizi, grazie ai super istruttori nazionali della Fgi.

Un'occasione di condivisione e confronto fra atlete e allenatori provenienti da tutto il Veneto. Ecco le associazioni sportive venete che hanno partecipato: Gym Art di Jesolo, Gym Art di San Donà di Piave, La Fenice, Aurora, Laguna Nord, la 5 Cerchi, la Q16, Tecnici Olimpia Gym e l'Associazione Creativamente di Costa di Rovigo con le ginnaste Asia Padovani, Giulia Mingotti, Giada e Gilda Cavallaro, Maddalena Traversi, Anna Beccati e Iris Marcia.

I prossimi appuntamenti per le atlete di Costa di Rovigo, saranno le gare di categoria, per le quali, grazie a iniziative come questa, saranno super preparate. I genitori e il paese fanno il tifo per loro.