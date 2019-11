40 premi e targhe speciali per lo sport polesano

ROVIGO - L’eccellenza dello sport polesano torna protagonista grazie alla Cerimonia delle Benemerenze sportive del Coni Point Rovigo. Un appuntamento ormai tradizionale che caratterizza l’autunno a cinque cerchi e che quest’anno si rinnoverà sabato 16 novembre a partire dalle 10.30 al Palazzo Roncale in piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo. L’evento vivrà innanzitutto sulla consegna delle Medaglie di bronzo al valore atletico e delle Stelle di bronzo al merito sportivo ad atleti, dirigenti e società che nel corso del 2018 si sono messi in luce, non solo per titoli vinti, ma anche per importanti traguardi di carriera raggiunti. A consegnare gli ambiti riconoscimenti saranno le più alte cariche del Coni Veneto e provinciale. Non mancheranno all’appuntamento alcune tra le più importanti autorità locali e regionali. Al fianco del Coni Point Rovigo ci sarà naturalmente anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, sempre presente in ogni attività di sostegno allo sport.

Come ormai consuetudine, alla consegna delle benemerenze seguirà l’assegnazione dei “Premi Coni Point di Rovigo”, i riconoscimenti che il Coni polesano ha istituito per dare risalto a chi nell’anno che sta per concludersi ha dato contributi importanti alla crescita della propria disciplina. Anche quest’anno il Coni Point Rovigo ha chiesto la collaborazione di Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate per individuare atleti, tecnici o dirigenti che, pur non avendo necessariamente vinto titoli o medaglie, siano risultati meritevoli di un premio per l’impegno profuso nel processo di promozione dei vari sport praticati in provincia.

In totale nel corso della mattinata saranno consegnati oltre 40 premi. Saranno assegnate anche alcune targhe speciali e non mancherà un momento per ricordare alcuni grandi personaggi dello sport locale scomparsi nei mesi scorsi. Ad aiutare lo staff del Coni Point Rovigo nella distribuzione dei vari premi ci saranno anche alcuni studenti del liceo scientifico “Paleocapa” a indirizzo sportivo.