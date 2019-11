Sit-in dei Vigili del fuoco sotto organico e con meno diritti 

ROVIGO - Quando vengono chiamati, formulando il 115, loro ci sono sempre, invece lo Stato sembra non sentirci. Richieste legittime, sacrosante quelle dei Vigili del fuoco di Rovigo e di tutta Italia. Sotto organico perenne, in Veneto è come se ci fosse una provincia in meno. Nella giornata di mercoledì al comando provinciale erano in una decina, e con tutte le emergenze di questi giorni, è assurdo.

Mezzi obsoleti con oltre 20 anni di servizio, i Vigili del fuoco rischiano la vita ogni giorno per salvare quella degli altri, non chiedono privilegi, ma diritti. Lo fanno con due strumenti: lo sciopero e la protesta, mantenendosi sempre a disposizione, in caso di necessità.

L’eta media dei Vigili del fuoco è troppo elevata per mantenere gli standard di sicurezza, senza assunzioni lo Stato mette in ginocchio un comparto fondamentale per la sicurezza dei cittadini.

Ad indire, venerdì 15 novembre, la mobilitazione i sindacati di categoria Fp Cgil Vvf, Fns Cisl, Uilpa Vigili del fuoco che per la stessa giornata hanno organizzato presidi presso tutte le Prefetture del Paese, proclamando inoltre quattro giornate di sciopero generale del personale iniziando dal 21 novembre per poi proseguire nei giorni 2 , 12 e 21 dicembre.

I Vigili del fuoco chiedono al Governo la valorizzazione del proprio lavoro dal punto di vista retributivo e previdenziale, maggiore tutela per gli infortuni e le malattie professionali, un riconoscimento reale delle specificità e dell’alta professionalità, il potenziamento degli organici. I sindacati hanno deciso di farsi sentire anche perché queste questioni ancora non hanno trovato il giusto riscontro nella Legge di Bilancio in discussione in Parlamento.

A Rovigo, davanti alla sede della Prefettura, sotto la pioggia, hanno rivendicato quanto chiedono da anni, di lavorare per lo Stato che non risponde.

Richieste semplici in un Paese normale, il mancato riconoscimento della specificità professionale delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto, che non sono da meno rispetto agli operatori di altri settori legati a sicurezza e soccorso pubblico, resta un mistero.

Le somme finora stanziate siano insufficienti a garantite un percorso di valorizzazione stipendiale delle specializzazioni del Corpo. Si sono poi manifestate difficoltà nell’applicazione delle disposizioni relative agli inquadramenti ed alle progressioni di carriera del personale ed una nuova legge delega a tale riguardo non è stata ancora prevista dal Governo nonostante le molteplici sollecitazioni sindacali. Come per tutti i dipendenti pubblici servono ulteriori investimenti.

Ad aggravare la situazione è la mancanza di un sistema previdenziale complementare che consenta ai Vigili del Fuoco, neo assunti in particolare, di vedersi garantire una pensione adeguata alle aspettative di vita future. Assurdo.

Gli interventi relativi alle assunzioni nelle scorse Leggi di Bilancio, non sono sufficienti a fornire un adeguato servizio ai cittadini ed in questo senso il Corpo necessita di un potenziamento straordinario di organico. E non da oggi.