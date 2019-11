Da Adria la soddisfazione di Spinello per i nuovi criteri di Ater

ADRIA (Rovigo) - "Sono stati modificati dalla Regione Veneto i criteri per la determinazioni degli affitti per chi abita nelle case popolari" ( LEGGI ARTICOLO ).Proseguendo: "Ora la giunta regionale ha preso atto di queste situazioni di disagio ed ha introdotto significative e positive modifiche ai criteri precedenti"."Questo è stato possibile anche grazie alla mobilitazione e all’impegno degli inquilini, dei loro sindacati, dei partiti della sinistra".Qui però la piccola critica: "E’ stato innalzato il tetto di decadenza a 35 mila euro, per chi è già assegnatario; è stata sancita la tutela completa di anziani e disabili in modo che possano stare nelle loro case senza preoccupazioni indipendentemente dai redditi e dall’Isee. Mentre le modifiche del regolamento intervengono per tutelare i soggetti più poveri, gli anziani con più di 75 anni e i nuclei composti da una sola persona"."E’ stata una vittoria del buon senso. Non appena le nuove norme saranno pubblicate nel bollettino regionale, invito con forza l’amministrazionecomunale e l’Ater di Rovigo ad indire di convocare un’assemblea pubblica di tutti gli inquilini degli alloggi popolari di Adria per illustrare loro le novità intervenute e come cambieranno nel concreto i nuovi affetti".