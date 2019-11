Maria Bovolenta: un'artista che vuole essere internazionale

ROSOLINA (Rovigo) - Maria Bovolenta, studentessa della Classe 2^ A della scuola secondaria di primo grado “Marin Sanudo Il Giovane” di Rosolina,ha mosso i primi passi per diventare un artista riconosciuta a livello internazionale, qualificandosi come vincitrice a livello locale, nell’ambito del concorso sponsorizzato dal lions club Contarina Delta Po.Il poster di Maria Bovolenta è una delle oltre 700.000 opere provenienti da tutto il mondo, nell’ambito della 32esima edizione del concorso annuale “unPoster per la Pace”. Lions Club International sponsorizza tale concorso per sensibilizzare i giovani di tutto il mondo sull’importanza della pace del mondo.La selezione è stata effettuata l’11 novembre presso una sala della sede della Edilferro Srl del socio Luca Ferro. Il presidente del Lions Club “Contarina-Delta Po” ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito dalla creatività e dalla capacità espressiva della studentessa della Scuola Media deltina: “La corale e convinta adesione di insegnanti e studenti al concorso, uniti a capacità artistiche espressive sono lo stimolo principale a proseguire in questa esperienza”. Ha dichiarato Amidei.“Il nostro club farà il tifo per Maria, nella speranza che il suo poster acceda ai diversi livelli della selezione, e ci auguriamo che la sua visione possagiungere a tutti”. Conclude Amidei.E’ possibile prendere visione del poster primo classificato “mondiale” e dei vincitori dei premi di merito sul sito www.lionsclubs.org.Il Lions Club International è l’organizzazione di club di servizio più grande al mondo, con 1,4 milioni di soci in oltre 46.000 club, distribuiti in oltre 200paesi ed aree geografiche. Oltre alla lotta contro la cecità, l’organizzazione si dedica con grande impegno a prestare servizi di assistenza alle comunità e ad aiutare i giovani in tutto il mondo.