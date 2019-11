Stop esterno per i rossoblù

MOGLIANO (TV) - La formazione FTGI Under 18 che partecipa al Campionato Elite è pronta a tornare in campo domenica prossima per cercare l'occasione di riscatto dopo la sconfitta per 48 a 20 rimediata a Mogliano Veneto nell'ultimo turno del torneo.

Contro la formazione trevigiana, tra le più forti del girone sia dal punto di vista tecnico che fisico, la squadra rossoblù nonostante il risultato negativo, ha fornito una valida prestazione soprattutto sul piano caratteriale.

In particolare le note più interessanti sono arrivate dalla prova del pacchetto di mischia che non ha sofferto la maggiore esperienza degli avversari. Il Mogliano ha avuto un maggiore predominio nel gioco manovrato grazie al quale ha spesso messo in difficoltà la difesa della FTGI Rugby Polesine.

I ragazzi di Luca Bonini e Younes Annouer, comunque, hanno mostrato un grande impegno evidenziando segnali di miglioramento di un gruppo che dopo 3 mesi di lavoro sta cominciando ad avere una migliore amalgama. Ovviamente rimane ancora il gap con le prime tre forze del campionato, ma il lavoro che si sta facendo sembra andare nella giusta direzione.

Il prossimo turno del Campionato Under 18 Elite vedrà la FTGI Rugby Polesine affrontare il Rugby Valsugana in un match che si disputerà a Badia Polesine alle ore 11 in contemporanea con la partita dell'altra formazione della franchigia polesana che, sempre nell'impianto badiese, giocherà contro gli Euganei in un match che vale il primato della classifica del girone del Campionato Territoriale.

Franchigia Polesine: Marin; Sartori, Baccaro, Taddia, Quadri; Milan, Crivellaro; Degan, Barbi, Callegari; Legnaro, Bettarello; Scolaro, Vanzan, Magro. A disposizione Pirolo, Equisetto, Mutu, Tempesta, Lorenzetti, Dolcetto, Marzolla.